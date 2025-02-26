救護員院前超音波檢查 彰化首例成功搶救內出血傷患

彰化縣2名高級救護技術員，21日為1名發生車禍駕駛即時進行腹部超音波並上傳影像，研判腹部內出血，爭取到黃金治療時間，成為彰化首例執行院前超音波檢查成功救護傷患案例。

彰化縣消防局今天發布新聞稿指出，有小客車與大貨車於2月21日在國道發生車禍，小客車失控旋轉後重擊內側護欄，駕駛因有繫安全帶及安全氣囊保護，身體無明顯外傷，但第三大隊埔心分隊高級救護技術員曾建勳及王奕翔檢查其左上腹有瘀傷、左胸肋疼痛，判斷有內出血可能。

曾建勳及王奕翔當機立斷執行腹部超音波掃描，但因傷患嘔吐及疼痛，且因血壓低而躁動無法順利完成，到達醫院時因急診病患多，2人於等候時再次執行超音波掃描並上傳影像，經專業醫師群組研判為腹部內出血。

衛福部彰化醫院急診室主任黃鎧翊表示，急診團隊接獲消防隊傳送的超音波影像，即早發現傷患腹部有內出血情形，緊急輸血以穩定傷患血壓並啟動快速通道，透過電腦斷層確認脾臟破裂出血位置後，立刻進行脾臟血管栓塞止血術治療，成功挽救傷患生命。

消防局指出，這是彰化縣首例執行院前超音波檢查成功救護傷患案例，現有消防局救護車配置無線超音波儀、12導程心電圖機、自動給氧機、自動心肺復甦機、潮氣末二氧化碳監測儀及電動骨針機等6大進階急救器材，打造智能行動急診室，全方位搶救生命。

消防局提及，為提升救護量能，消防局今年辦理首批高級救護技術員訓練，屆時彰化縣26個鄉鎮市皆至少配置1名高級救護技術員，並希望能達到32個分隊「隊隊都有高級救護技術員」目標，全面提升到院前緊急救護服務品質。