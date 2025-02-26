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泰安櫻花派出所最美之時 停車場綠美化工程惹民怨
泰安櫻花季上周末開跑，預計本周將進入盛開期，泰安派出所周邊由於路幅有限，不少遊客近來前往賞櫻時抱怨表示，「櫻花很美，可是怎麼連平日都大塞車！停車場還有綠美化公共工程正在進行，車位都找不到」，嚴重破壞賞花興致。
有「最美派出所」之稱的泰安派出所，所旁的多瓣八重櫻在員警細心照料下，上周末至3月2日迎來一年一度的「泰安櫻花季」，由於每年均湧入大量遊客前來賞花，所長王順益表示，目前櫻花已滿開綻放，但因周遭綠美化工程要進行到5月分，今年櫻花季開幕式首度移至泰安鐵道文化園區舉行，大甲分局公布加強周遭交通疏導管制措施，請賞花用路人配合。
泰安派出所指出，莊嚴肅穆的日式警所建築，周遭種植百株特有的多瓣八重櫻與吉野櫻，每年2月底200多株櫻花盛開時，被浪漫的櫻花包圍得相當美麗，也成為地方罕見的美景，過去每年櫻花季可吸引約30萬遊客前來參觀，單日曾最高湧進5萬人次，民眾被美麗花景吸引，紛紛拍照打卡，每年遊客都絡繹不絕。
面對遊客質疑泰安派出所停車場綠美化工程，沒有避開櫻花季，嚴重破壞遊客拍照跟交通，后里區公所指出，泰安派出所周邊道路均為行人徒步區，一般車輛禁止進入，建議可搭乘火車或公車等大眾交通工具前往，台中市觀旅局也表示，工程是向交通部觀光署爭取補助案件，主要為改善舊泰安車站及泰安派出所周邊老舊設施，提供遊客更優質的旅遊環境，施工期為180天，將於今年5月底完工。
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