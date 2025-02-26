不景氣？向神明借錢不還… 彰化花壇文德宮發財金呆帳達600萬

「向神明借錢，卻膽敢不還」，供奉「福德老爺」的彰化縣花壇鄉文德宮，開辦求借發財金年10年來，每年都有約5千來借，每單位600元，至今借出約3千萬餘元，卻約兩成不還，已累積約600萬元的「呆帳」，廟方也吃不消，只得裁減人力，才能打平。

文德宮供奉的「福德老爺」，戴有清道光御賜官封翰林烏紗帽，全台知名的土地公廟，香火鼎盛。文德宮總幹事陳榮昌說，由於文德宮平時支應弱勢扶助、頒發獎學金、舉辦迎燈排活動等，每年估計開銷至少250萬元，為了充裕更多財源，因此到以辦求借發財金聞名的南投竹山紫南宮取經，提供民眾求借發財金。

文德宮是從2014年起，開辦信眾求借發財金，並設置服務中心，只要滿20歲信眾，備有身分證、健保卡或駕照可供證明證件，向文德宮正殿福德老爺求得一次聖杯，即可獲借600元錢母，如未獲聖筊可擇期再擲，直獲聖筊為止，借期一年。

文德宮服務中心前，有一尊福德老爺的神像，以及一個大金元寶和大金豬撲滿，象徵財氣滿滿，求借發財金的民眾，都會先向福德老爺參拜，然後撫摸金元寶，再進到服務中心求借，借得的發財金，不是用來花掉，而是放在皮包內，當錢母錢滾錢。

陳榮昌說，文德宮開辦求借發財金10年來，去年就達5900人前來借借，也有一年才4千多人，平均約5千人，就是就是無法突破6千人，以每人求借600元，累計10年就借出約3千萬元，一年到期，廟方即會發通知還錢，但每年都會約有兩成「有借不還」，累計「呆帳」達600萬元。

當然，有的民眾借了發財金會加碼還錢，陳榮昌說，一般多100、200元，頂多湊整數還1千元，上萬就少之又少，沒辦法像紫南宮有大手筆的還錢。陳榮昌說，廟方評估求借發財金至少要有8千人，依目前每年5千人，無法正常營運，因此服務中心原有3名員工，只能裁到剩下2人，才能勉強支應。