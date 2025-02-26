影／AI輔助模擬裝假牙後實況 彰化員榮獲兩項國家品質標章

2025年SNQ國家品質標章公布得獎名單，員榮醫療體系的胸腔內科和牙醫部運用AI協助醫療得到兩個獎項。員榮醫療體系5年內獲16項SNQ國家品質標章，感謝評審和主辦單位「國家生技醫療產業策進會」肯定員榮。

員榮體系今表示，副院長涂川洲和牙醫部主任尤荷雲代表領獎，涂川洲當場說明獲獎是員榮醫療體系多年來不斷創新及以病人為中心的醫療服務，結合人工智慧科技與人性化溫馨照護病患的成果。

涂川洲今年以「整合三AI系統肺癌一站式全人照護」獲獎，核心理念是「即檢即治」，第一階段運用AI輔助肺部電腦斷層掃描（CT）判讀系統，第二階段透過AI輔助腦部核磁共振（MRI）判讀系統進行分期診斷，第三階段員榮關注病患的心理健康，特別引入AI輔助腦波心理壓力分析，門診當天評估病患的情緒狀態。這個創新模式大幅縮短病患等待時間，並確保身、心、靈的全面精準照護。

員榮醫院牙醫部以「所見即所得，牙科臉部掃描」，技術榮獲2025年SNQ國家品質標章，牙醫部主任劉珈瑞表示，在牙科治療中，患者往往難以想像假牙裝上後實際效果，為提升治療前溝通效率，牙醫部創新引進「臉掃影像技術」，讓假牙設計達到「所見即所得」。

牙科治療的成本不低，患者花費不僅是金錢，更是對美觀和咬合功能的期待，牙醫部採全數位化流程，能精準重現模擬影像中的設計，避免患者「想像與現實不符」的失望感。