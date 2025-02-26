年邁母帶身障兒捐款數萬「盡點心力」 北台中家扶中心感動

一名生活不易的年邁母親日前騎無障礙車載身障兒子到北台中家扶中心捐款，捐出的數萬元是這對母子龐大生活費，北台中家扶中心人員很感動，但這對母子低調不願說出姓名，只說比他們生活辛苦的人很多，自己只是盡一點心力。

北台中家扶中心主任彭麗真表示，前幾天該家扶中心一對母子上門，他們衣著舊，母親年約80歲，成年兒子身障，需由母親騎無障礙車載，母子騎很久才抵達位於豐原區的北台中家扶中心，家扶中心人員見他們行動不便，上前詢問是否需要協助，一度以為他們要來申請生活補助。

彭麗真說，這對母子進入家扶中心後，母親拿出數萬元現金說要捐款，希望為弱勢兒童盡一分心力，彭麗真接待這對母子，言談中發現他們自己生活不容易，仍堅持捐款助人。這位母親說，比她們生活辛苦的人很多，彭麗真聞言很感動。

這位年邁母親表示，她知道北台中家扶持續幫助經濟弱勢兒少，決定親自捐款，她不願透露家中情形，只想低調捐款，身障兒子說也贊同母親作法，母子捐款後，行動緩慢，一步步走向無障礙車騎車離開。

彭麗真說，這名男子行動不便，母子倆平時出門多依賴無障礙車輛，這次捐款之行也不例外，「他們克服交通上的不便，親手將善款交給我，這分心意讓我感動不已。」

她說這次捐款是難能可貴的愛心傳遞，每次捐助都代表對家扶兒們的關懷，家扶會將此愛傳遞給需要的家庭。