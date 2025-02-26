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八卦山天空步道延伸 預定10月啟用

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化縣八卦山天空步道將興建二期，延長一公里串連彰化中興莊。本報資料照片
彰化縣八卦山天空步道將興建二期，延長一公里串連彰化中興莊。本報資料照片

全長約1公里的八卦山天空步道，彰化縣政府動用1億元辦理延伸，完成後總長達1.7公里，將成為全台最長的天空步道，所串聯的民族新村公園另斥資5千萬元興建共融公園，兩項工程昨天開工，為配合彰化縣舉辦「2025台灣設計展」，預定今年10月完工啟用。

彰化縣長王惠美表示，八卦山天空步道一期廊道2016年7月啟用，縣府辦理的延伸工程，起點自既有天空步道千禧廣場上方，延續高架式步道，跨越卦山路串聯至中山路二段644巷，路肩設置實體人行道銜接至民族新村公園，改善龍山里階梯步道，串聯至八卦山下彰化中興莊，總長約700公尺，中興莊眷村有50多間老屋修繕中，未來將會成為極具文化特色的觀光廊道。

王惠美說，八卦山大佛後方的民族新村公園是改造重點，以「天空遊戲場」作為公園主題，採「雲朵」般的流動曲線，設計獨特好玩的遊戲設施，包括攀爬架、漂浮繩網、溜滑梯及戲水區等。希望這兩項工程能如期如質完工，藉由公共設施的改造及搭配活動舉辦，讓民眾重新認識彰化獨特的魅力。

副議長許原龍表示，八卦山是彰化市指標性景點，曾經非常熱鬧，也經歷沒落，他每天都在八卦山運動，感受最深，期待未來天空步道延伸到民族新村，重現昔日風華。

民族新村共融公園是由台灣設計研究院設計，院長張基義表示，一定會確保品質與創意達到最高的標準，開啟台灣設計展的一個典範，帶動彰化城市翻轉的一個新的機會。

天空步道

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