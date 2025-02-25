台中4塊精華地設定地上權又流標 市府27日標地受關注

房市買氣低迷，農業部農田水利署台中管理處釋出台中市水湳、單元八等四塊精華地設定地上權招商，總面積合計6,622坪，總權利金底價20億元，25日因無人投標，再度以流標收場，這也是該地上權招商案近年來第二度流標。

值得注意的是，台中市地政局今年首波土地標售將於2月27日開標，此次標售共釋出133筆標的，包括水湳經貿園區54筆、13期10筆及14期69筆，總底價達747.95億元，為歷年來官方總金額最高的一次。

其中，「地王」為位於水湳經貿園區經貿二路、經貿路一段，三面臨路的「文商二」土地，面積約2,032坪，標售底價達62.62億餘元，為總價最高的標的，拆算每坪土地單價來到308萬元。

台中市不動產開發公會指出，水湳經貿園區有交通轉運中心、國際會展中心及綠美圖等三大亮點建設將在今年完工啟用，文商二容積率達500%，高強度的土地使用，加上面臨中央公園，地段無可取代，預料將吸引大型上市櫃建商參與競標。

不過，業界也不諱言，目前市場氛圍低迷，導致開發商信心不足，農田水利署在台中市地政局標售土地的前二天開標，結果以無人投標宣告流標，是否會成為「先行指標」，備受各界關注。

央行出重手打炒房之後，台中市地政局去年下半年連續辦理二次區段徵收配餘地及市地重劃區抵費地標售，標售結果都不甚理想，標脫率創下史上新低，分別為23.6%及29.1%。

這次農田水利非事業用不動產設定地上權招商案，共釋出台中四筆精華土地，分別坐落於單元八重劃區、水湳經貿園區及北屯機捷特區，地上權存續期設定為70年。

開發商指出，該地上權設定案去年投標前夕曾召開招商說明會，當時現場擠爆有興趣的業者，原以為可以順利脫標，不料開標前夕卻碰上政府祭出第七波信用管制政策，造成市場急凍，結果雷聲大雨點小，因無人投標而流標。

據了解，雖然去年無人參與投標，但仍有不少業者私下頻頻詢問、表達濃厚興趣，對比台中其他核心區段地上權開發案，這四筆精華區土地投資額相對「親民」，對開發商來說頗具誘因。

松彬不動產估價師事務所估價師廖家顯分析，這次地上權招商案於農曆年前公告，因為時間較短，因此無人投標。儘管這四塊地上權土地地形方正，且存續期都設定70年，但目前台中市所有權可開發土地數量龐大，相對也降低了地上權案的能見度。