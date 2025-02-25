就像家人…彰基聯手恆基 守護國境之南民眾的健康

彰基醫學中心與恆春基督教醫院啟動合作計畫，彰基將全面導入最先進的醫療資訊系統及跨院學習平台，強化恆基的醫療服務品質。彰基總院長陳穆寬說，期盼透過彰基的投入，讓醫者的愛延伸至國境之南，守護偏鄉民眾的健康。

恆春基督教醫院（恆基）由院長顏簡美珠率領副院長廖玉貴、王宗揚等人，昨天抵達彰化緧督教醫院（彰基），由總院長陳穆寬率領彰基團隊接待，針對雙方醫療資訊系統建置及優化、人力支援等議題進行交流，並探討未來更深入的合作模式。

陳穆寬表示，恆春基督教醫院長期致力於偏鄉醫療，堅持醫療使命的信念非常值得敬佩，彰基是雲林、彰化、南投唯一的醫學中心，在這三個農業縣也設立了8家分院，近幾年強調行公義、好憐憫，不計成本全力為台灣的偏鄉醫療努力，和恆基就像同行的家人。

陳穆寬說，此次合作將透過專業醫療與科技力量，協助恆基強化醫療人力及資訊系統建置，來提升效率以及醫療品質，讓更多病患獲得即時且優質的照護。期盼透過彰基的投入，讓醫者的愛延伸至國境之南，幫助偏鄉的病患，讓醫療服務不僅治療身體的病痛，更能帶來心靈的慰藉。

恆春基督教醫院院長顏簡美珠回應，醫療資源的公平可近性，一直是恆基深耕地方醫療的核心目標，但偏鄉醫療機構面臨人力短缺、資訊系統升級困難等挑戰，往往限制了為病患提供更即時且完整的醫療服務。此次與彰基的合作，不僅代表著專業醫療技術的共享，更是人才發展與組織運營效能提升的重要契機。