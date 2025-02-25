快訊

經典賽Live／6局上西班牙三壘手連續2失誤 中華5：2西班牙

和陳曉離婚後傳言滿天飛！愛子被爆「轉出」北京名校 陳妍希反應曝

史上首次！美軍官方宣布：台灣參演今年美泰金色眼鏡蛇演習

就像家人…彰基聯手恆基 守護國境之南民眾的健康

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰基總院長陳穆寬（坐右）率彰基團隊接待恆基院長顏簡美珠率領的團隊（坐左），將啟動合作計畫，由彰基全面導入最先進的醫療資訊系統及跨院學習平台，強化恆基的醫療服務品質。圖／彰基提供
彰基總院長陳穆寬（坐右）率彰基團隊接待恆基院長顏簡美珠率領的團隊（坐左），將啟動合作計畫，由彰基全面導入最先進的醫療資訊系統及跨院學習平台，強化恆基的醫療服務品質。圖／彰基提供

彰基醫學中心恆春基督教醫院啟動合作計畫，彰基將全面導入最先進的醫療資訊系統及跨院學習平台，強化恆基的醫療服務品質。彰基總院長陳穆寬說，期盼透過彰基的投入，讓醫者的愛延伸至國境之南，守護偏鄉民眾的健康。

恆春基督教醫院（恆基）由院長顏簡美珠率領副院長廖玉貴、王宗揚等人，昨天抵達彰化緧督教醫院（彰基），由總院長陳穆寬率領彰基團隊接待，針對雙方醫療資訊系統建置及優化、人力支援等議題進行交流，並探討未來更深入的合作模式。

陳穆寬表示，恆春基督教醫院長期致力於偏鄉醫療，堅持醫療使命的信念非常值得敬佩，彰基是雲林、彰化、南投唯一的醫學中心，在這三個農業縣也設立了8家分院，近幾年強調行公義、好憐憫，不計成本全力為台灣的偏鄉醫療努力，和恆基就像同行的家人。

陳穆寬說，此次合作將透過專業醫療與科技力量，協助恆基強化醫療人力及資訊系統建置，來提升效率以及醫療品質，讓更多病患獲得即時且優質的照護。期盼透過彰基的投入，讓醫者的愛延伸至國境之南，幫助偏鄉的病患，讓醫療服務不僅治療身體的病痛，更能帶來心靈的慰藉。

恆春基督教醫院院長顏簡美珠回應，醫療資源的公平可近性，一直是恆基深耕地方醫療的核心目標，但偏鄉醫療機構面臨人力短缺、資訊系統升級困難等挑戰，往往限制了為病患提供更即時且完整的醫療服務。此次與彰基的合作，不僅代表著專業醫療技術的共享，更是人才發展與組織運營效能提升的重要契機。

簡美珠表示，期待透過彰基的支援，運用先進的資訊科技優化醫療流程，未來透過醫療團隊的專業能力，有效促進區域醫療整合，使南台灣的民眾能夠享有更優質、更可及的醫療照護。同時，也將積極培養在地醫療及資訊人才，為區域醫療的永續發展奠定堅實基礎。

彰基總院長陳穆寬（右）與恆基院長顏簡美珠簽署簽署合作計畫，由彰基全面導入最先進的醫療資訊系統及跨院學習平台，強化恆基的醫療服務品質。圖／彰基提供
彰基總院長陳穆寬（右）與恆基院長顏簡美珠簽署簽署合作計畫，由彰基全面導入最先進的醫療資訊系統及跨院學習平台，強化恆基的醫療服務品質。圖／彰基提供
彰基醫學中心與恆春基督教醫院啟動合作計畫，彰基將全面導入最先進的醫療資訊系統及跨院學習平台，強化恆基的醫療服務品質。圖／彰基提供
彰基醫學中心與恆春基督教醫院啟動合作計畫，彰基將全面導入最先進的醫療資訊系統及跨院學習平台，強化恆基的醫療服務品質。圖／彰基提供

偏鄉 恆春 醫學中心

延伸閱讀

支持壯世代返職場？ 卓榮泰：勞動部已提勞動人力新規畫

徵召女性服義務役 國防部：依國軍人力實需納入研議

跪地搶救新光三越傷患 彰基熱血護理師情侶今獲院方10萬獎勵

影／逛街遇新光三越氣爆…彰基護理師情侶檔急診魂上身 熱血搶救傷患

相關新聞

驚嚇！台中清水一跑男不顧危險 排水溝上大玩跑酷差點落水

台中市清水區鰲峰路160號的大排水溝，昨天竟有一名年輕男子在該地大玩「跑酷」！只見該男子直接橫跨橋端道路，一躍成功跳到鋼...

就像家人…彰基聯手恆基 守護國境之南民眾的健康

彰基醫學中心與恆春基督教醫院啟動合作計畫，彰基將全面導入最先進的醫療資訊系統及跨院學習平台，強化恆基的醫療服務品質。彰基...

台中市警局今年第二波人事調整 20名高階警官異動

台中市警局在今年1月15日，因應警政署的人事升遷，發布今年第一波的人事異動，一共有15名三線一星高階警官異動，今天發布第...

彰化天空步道延伸民族新村公園 串聯中興莊觀光廊道

彰化天空步道延伸民族新村共融公園工程，今天舉行開工典禮；縣府指出，延伸工程串聯民族新村公園及彰化中興莊，以天空遊戲場與鷹...

228連假台中市警局交大提前一天部署 呼籲遊客搭客運

228連假將至，台中市警局判斷從連假前一天就會有相關人、車潮，已針對高鐵、台鐵、公車車站、高速公路、快速道路部署警力、加...

最「閃」春酒！7旬金錢豹創辦人偕小24歲新婚妻亮相

台中金錢豹集團、葳格國際學校創辦人袁昶平去年6月低調與小他24歲的葳格執行董事吳菀庭結婚，昨葳格春酒宴上首度在大型活動公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。