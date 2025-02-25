驚嚇！台中清水一跑男不顧危險 排水溝上大玩跑酷差點落水

台中市清水區鰲峰路160號的大排水溝，昨天竟有一名年輕男子在該地大玩「跑酷」！只見該男子直接橫跨橋端道路，一躍成功跳到鋼架上；一旁協助錄影的朋友還發出歡呼聲，但再次挑戰側面道路護欄時失敗，差點掉入排水溝內。

兩段畫面被記錄下來後，並上傳「脆」社群網站，清水分局表示，影片中該男子清楚穿越道路橫跨道路，依《道路交通管理處罰條例》78條1項3款，行人不依規定，擅自穿越車道，可處新台幣500元罰鍰。