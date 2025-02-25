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驚嚇！台中清水一跑男不顧危險 排水溝上大玩跑酷差點落水

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
清水男子日前冒險在鰲峰路大排水溝上「跑酷」，警方檢視網路影片後將開罰。圖／警方提供
清水男子日前冒險在鰲峰路大排水溝上「跑酷」，警方檢視網路影片後將開罰。圖／警方提供

台中市清水區鰲峰路160號的大排水溝，昨天竟有一名年輕男子在該地大玩「跑酷」！只見該男子直接橫跨橋端道路，一躍成功跳到鋼架上；一旁協助錄影的朋友還發出歡呼聲，但再次挑戰側面道路護欄時失敗，差點掉入排水溝內。

兩段畫面被記錄下來後，並上傳「脆」社群網站，清水分局表示，影片中該男子清楚穿越道路橫跨道路，依《道路交通管理處罰條例》78條1項3款，行人不依規定，擅自穿越車道，可處新台幣500元罰鍰。

清水分局檢視該則影片內容，該男子穿越馬路行為違反道路交通管理處罰條例，不依規定擅自穿越道路將釐清身分後開罰外；警方更呼籲，行經馬路務必行走行人穿越道、天橋或地下道，過馬路時，務必遵守號誌及停看廳，並且迅速正常穿越，請勿逗及嬉戲，以為自身安全。

清水男子日前冒險在鰲峰路大排水溝上「跑酷」，警方檢視網路影片後將開罰。圖／警方提供
清水男子日前冒險在鰲峰路大排水溝上「跑酷」，警方檢視網路影片後將開罰。圖／警方提供
清水男子日前冒險在鰲峰路大排水溝上「跑酷」，警方檢視網路影片後將開罰。圖／警方提供
清水男子日前冒險在鰲峰路大排水溝上「跑酷」，警方檢視網路影片後將開罰。圖／警方提供

影片 排水溝

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