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台中移除綠鬣蜥7年236隻 林保署辦教育訓練建圍堵線

中央社／ 台中25日電

林保署台中分署今天表示，民國107年起，台中市南區、烏日、太平、大里等區，都曾有綠鬣蜥現蹤，目前已移除236隻；辦理綠鬣蜥移除教育訓練，建立台中綠鬣蜥圍堵防線。

林業及自然保育署台中分署今天發布新聞稿指出，2月24日辦理「外來入侵種綠鬣蜥移除教育訓練」，邀請台中市農業局、台中市野生動物保育學會、台中分署外來入侵種移除射擊隊與保育承辦人員及協助移除工作的和平區南勢部落獵人團隊共計30人參加，希望有效防止綠鬣蜥跨越烏溪在台中地區建立族群。

台灣爬行類動物保育協會秘書長徐偉傑表示，除講解外來入侵種危害、綠鬣蜥的棲息環境與生態習性，也介紹如何透過觀察農作物危害、綠鬣蜥移動痕跡及繁殖洞穴，掌握綠鬣蜥出沒蛛絲馬跡，熟悉綠鬣蜥習性、配合活動與繁殖特性，以利後續移除作業順利。

台中分署表示，自107年開始，台中市南區、大雅、大里、烏日及太平等地區，都曾有零星綠鬣蜥目擊或移除紀錄；考量綠鬣蜥喜歡平緩水道、魚池及開闊農地，筏子溪、旱溪、大里溪、大智排水、阿罩霧第一幹線等，烏溪鄰近的溪流與大排都是潛在棲息環境，截至目前，以徒手或長竿等方法已移除236隻。

農業部114年成立綠鬣蜥移除應變小組，從通報、移除、監測三大面向進行。台中分署為與地方共同協力執行綠鬣蜥移除，委託原有辦理外來入侵種埃及聖䴉移除的獵人團隊，加入綠鬣蜥巡查及移除工作，投入外來入侵種移除專用高動能空氣槍隻，降低地形與距離限制，提升移除效能。

台中市 獵人 綠鬣蜥

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