台中市警局今年第二波人事調整 20名高階警官異動
台中市警局在今年1月15日，因應警政署的人事升遷，發布今年第一波的人事異動，一共有15名三線一星高階警官異動，今天發布第二波人事調整，一共有20名高階警官調整，其中媒體關心的公關室主任原本懸缺，主因是第六警分局的紅白單圖利案爭議，由專員張明輝暫代，不過代理1個多月後，由主任秘書室專員李珏民接任。
台中市警局表示，此次調動基於推動治安工作需要，以有效發揮整體治安功能，依品德操守、專業能力、內外勤職務歷練、工作績效及發展潛能等原則，通盤檢討調整。
調整名單如下：
新職務／姓名／原職務
1 本局保安科科長 蘇玉坪 本局督察室督察
2 本局防治科科長 鄭正任 本局督察室督察
3 本局督察室督察(支援局長室) 謝明德 本局主任秘書室秘書(支援局長室)
4 本局保安科秘書 李瑞雄 第六分局副分局長 第五序列陞第四序列
5 第六分局副分局長 蔡翊民 第二分局副分局長
6 第二分局副分局長 陳松永 大雅分局副分局長
7 大雅分局副分局長 林世上 東勢分局副分局長
8 東勢分局副分局長 陳樹文 捷運警察隊隊長
9 捷運警察隊隊長 鄭凱豪 本局保防科股長 第六序列陞第五序列
10 本局公共關係室主任 李珏民 本局主任秘書室專員(第四序列)
11 本局主任秘書室專員(第四序列；支援督察室) 陳春安 第五分局副分局長 第五序列陞第四序列
12 第五分局副分局長 陳鴻斌 第一分局副分局長
13 第一分局副分局長 林立鑫 豐原分局副分局長
14 豐原分局副分局長 蔡進勝 和平分局副分局長
15 和平分局副分局長 賴信凱 第六分局督察組組長 第六序列陞第五序列
16 第四分局副分局長 謝仁杰 霧峰分局副分局長
17 霧峰分局副分局長 楊有騰 東勢分局副分局長
18 東勢分局副分局長 蔡榮錠 第五分局交通組組長 第六序列陞第五序列
19 少年警察隊隊長 劉祈顯 第一分局督察組組長 第六序列陞第五序列
20 本局督察室督察 黃保勝 高雄市政府警察局督察
案內人員除他機關調入人員外，統一於114年3月3日（星期一）完成離、到職手續
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