台中濱海自行車道大甲段完成修繕 完整串聯海線各景點

台中海線有一條濱海自行車道，完整串聯台中市海岸風光，大甲段由於易受海風及濕氣等氣候因素影響，造成欄杆鏽蝕受損嚴重，觀光旅遊編列千萬元修繕經費，今年1月終於順利完工，總計更新長度約1068公尺，讓民眾及遊客騎乘更佳舒適安全。

台中觀旅局表示，濱海自行車道全長69.2公里，路經沿線有台中港、梧棲漁港、高美濕地、大安濱海樂園、松柏漁港及大安媽祖文化園區等，不僅可騎乘自行車悠遊穿梭，同時還可品嘗新鮮漁獲，並觀賞高美濕地潮汐變化，是1條具備多個知名景點的濱海自行車道。

觀旅局長陳美秀說，為讓濱海自行車道騎乘環境安全再提升，這次更新欄杆範圍為濱海自行車道大甲段，修繕含更新欄杆及周邊設施，同時考量自行車道地理位置鄰近海邊，易受海風及濕氣等氣候因素影響，造成欄杆鏽蝕受損嚴重，此次使用耐候性較佳的材料進行更新，以延長設施使用期限，並更新周邊損壞的休憩座椅，提升使用安全性。

大甲段總計更新長度約1068公尺，另同時修繕自行車道大安段頂龜殼海堤伸縮縫共34處，將既有伸縮縫破裂修補，使用較高強度混凝土回填整平，已於今年1月順利完工，自此台中市濱海自行車道串連台中港、梧棲漁港、高美濕地、南莊海堤、溫寮漁港、大安媽祖園區、大安溪橋、西勢海堤，提供民眾更安全且舒適的騎乘環境。