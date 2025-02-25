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彰化天空步道延伸民族新村公園 串聯中興莊觀光廊道

中央社／ 彰化25日電
彰化縣政府今天在民族新村公園舉辦天空步道延伸及民族新村共融公園工程開工典禮，圖為民族新村共融公園示意圖。圖／縣府提供
彰化縣政府今天在民族新村公園舉辦天空步道延伸及民族新村共融公園工程開工典禮，圖為民族新村共融公園示意圖。圖／縣府提供

彰化天空步道延伸民族新村共融公園工程，今天舉行開工典禮；縣府指出，延伸工程串聯民族新村公園及彰化中興莊，以天空遊戲場與鷹揚八卦瞭望台為核心，打造觀光廊道。

彰化縣政府辦理的天空步道延伸及民族新村共融公園工程，今天在民族新村公園辦理開工祈福典禮，出席的有縣長王惠美、彰化縣議會副議長許原龍等人。

彰縣府發布新聞稿說明，八卦山天空步道一期全長約1公里，自民國105年7月啟用完工後成為民眾休憩運動熱門景點；縣府今年再編列經費辦理延伸工程，從原有天空步道千禧廣場上方，延續高架式步道，跨越卦山路串聯至中山路二段644巷。

縣府指出，串聯到中山路二段的路肩設置實體人行道銜接至民族新村公園，公園內設置鷹揚八卦意象之瞭望台；另改善龍山里階梯步道，串聯至八卦山下彰化中興莊，而中興莊目前有50多間老屋修繕中，未來將成為極具文化特色的觀光廊道。

至於民族新村公園也進行改造，縣府說明，公園以「天空遊戲場」作為公園主題，花費新台幣5000萬元，設置攀爬架、漂浮繩網、溜滑梯等設施，而天空遊戲場主題由台灣設計研究院設計，縣府與台灣設計研究院將舉辦今年的台灣設計展，天空步道延伸工程開工將開啟台灣設計展典範，未來還有很多重要案子陸續會在今年10月前完成。

天空步道

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