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228連假台中市警局交大提前一天部署 呼籲遊客搭客運

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
228連假將至，台中市警局提早一天展開警力規畫，提醒民眾可多搭乘客運。圖／台中市交大提供
228連假將至，台中市警局提早一天展開警力規畫，提醒民眾可多搭乘客運。圖／台中市交大提供

228連假將至，台中市警局判斷從連假前一天就會有相關人、車潮，已針對高鐵、台鐵、公車車站、高速公路、快速道路部署警力、加強疏導，台中市警局提醒，連假期間，交通部有推動90條客運的票價優惠，可以多加利用。

台中市警局交大指出，交通部提出和平紀念日連假公共運輸優惠，2月27日至3月2日期間90條國道客運享票價優惠。搭乘高鐵、台鐵或國道客運，10小時內轉乘在地客運享基本里程或1段票優惠，指定幸福巴士全程免費，遊客可多利用。

交大表示，依據歷次連續假期特性，假期前一日(2月27日)、首日(2月28日)、最後一日(3月2日)預估將以返鄉及收假返回工作崗位旅次為主，交通疏導重點在國道各交流道、國道一號銜接台74線大雅系統交流道、台74線各匝道、車站、觀光景點、百貨商圈、寺廟等聚點周邊道路為主。

市警局已在重點路口派遣員警、義交加強交通指揮疏導；假期期間（2月28日至3月2日）將加強百貨商圈、熱門景點等周邊道路巡邏及交通狀況觀測，也請用路人注意CMS停車資訊，以節省寶貴時間。

交大呼籲，連假期間民眾外出可多搭乘大眾運輸交通工具，駕車進入市區前，可先行下載「台中交通網」APP，即時掌握市區道路路況，查詢抵達目的地附近停車資訊。

228連假將至，台中市警局提早一天展開警力規畫，提醒民眾可多搭乘客運。圖／台中市交大提供
228連假將至，台中市警局提早一天展開警力規畫，提醒民眾可多搭乘客運。圖／台中市交大提供

台中市 國道客運 連假

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