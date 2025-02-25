最「閃」春酒！7旬金錢豹創辦人偕小24歲新婚妻亮相

台中金錢豹集團、葳格國際學校創辦人袁昶平去年6月低調與小他24歲的葳格執行董事吳菀庭結婚，昨葳格春酒宴上首度在大型活動公開亮相，兩人在婚禮走秀時上台切蛋糕、比愛心，「閃」爆全場。

昨天葳格席開百桌，宴請近2000名教職員工、家長和海內外賓客。除了大手筆端出龍蝦及帝王蟹等豪華菜色，節目尾聲更上演美金從天而降活動，讓全場陷入瘋狂。

葳格昨晚盛大舉辦春酒，席開百桌，宴請上千教職員工與家屬親友，大手筆端出龍蝦及帝王蟹等豪華菜色，春酒還祭百萬獎金、師生演出的華麗精彩節目，壓軸數十個大氣球無預驚爆破上演美金從天而降活動，讓全場驚呼聲不斷。

袁昶平致詞時說，葳格迎來創校25周年，提供從幼兒園到高中部16年一貫的教育。未來將在彰化鹿港設立新校區，期盼為台灣培育更多具備國際視野的新世代人才。

吳菀庭指出，優秀人才是葳格最重要的教育資源，今年春酒祭出的總獎金高達百萬元，凡教職員人人有獎。此外，還從6個校區的校長、教師和行政人員各選出一名年度最佳員工，以肯定和感謝表現卓越的同仁。而活動上也特別頒發資深員工貢獻獎，表揚9名在葳格服務滿20年的員工，以及18名服務滿10年的員工。

晚會節目由老師和學生跨校區合作，其中更有「世情長久、強強聯手」婚紗走秀，師生粉墨登場，展現世界大國八款婚紗，校方還安排袁昶平偕吳菀庭上台切蛋糕、比愛心。

壓軸環節，空飄於會場的大氣球爆破，無數小氣球內藏了美元鈔票飛舞，象徵美好的祝福降臨在每個人身上。場面壯觀動人，老師們開心地直呼「葳格是幸福企業！」