中市火鍋店肉盤有髒污 食安處現場輔導將不定期稽查

有民眾到台中一家連鎖火鍋店用餐，發現肉盤上有髒污，放飲料置物籃、自助吧也都有髒污；食安處獲報前往稽查，輔導業者加強作業環境、容器具管理，將不定期稽查。

有民眾日前到台中一家連鎖火鍋店用餐，店家第1次送上的肉盤上有髒污，接續送上來的肉盤也都有髒污，用衛生紙擦拭也沒辦法擦起來，而且放飲料的置物籃及自助吧部分區域都有髒污，店內也有異味。

台中市食安處今天透過文字稿表示，民眾反映某餐廳提供餐盤器皿不潔及質疑產品品質不良，24日派員前往現場稽查，業者表示接獲客訴後，已立即更換肉盤及當筆消費免單，後續也全面清潔、汰換相關容器具。

食安處查察現場作業區、供餐區的容器具無髒污情形，抽檢食材未發現異味或變質情況，現場輔導業者，應加強作業環境及容器具衛生管理；後續食安處將無預警前往稽查，以確保食品安全及民眾健康。