彰化天空步道延伸及民族新村共融公園開工 預定10月完工

全長約1公里的八卦山天空步道，彰化縣政府動用1億元辦理延伸，完成後總長達1.7公里，將成為全台最長的天空步道，所串連的民族新村公園另斥資5千萬元興建共融公園，兩項工程今天開工，為配合彰化縣舉辦「2025台灣設計展」，預定今年10月完工啟用。

彰化縣政府今天在民族新村公園舉辦天空步道延伸及民族新村共融公園工程開工典禮，縣長王惠美表示，八卦山大佛風景區是彰化的知名景點，更是許多人小時候的記憶，這次天空步道延伸第二期工程，重點是串聯起民族新村共融公園，以及興建中的彰化中興莊，以天空遊戲場與鷹揚八卦瞭望台為核心，打造共融式遊具與休憩場域。

王惠美說，全長1公里的八卦山天空步道一期廊道2016年7月啟用，縣府今年再編列1億元經費辦理延伸工程，起點自既有天空步道千禧廣場上方，延續高架式步道，跨越卦山路串聯至中山路二段644巷，路肩設置實體人行道銜接至民族新村公園，並在公園內設置鷹揚八卦意象的瞭望台，改善龍山里階梯步道，串聯至八卦山下彰化中興莊，總長約700公尺，中興莊眷村有50多間老屋修繕中，未來將會成為極具文化特色的觀光廊道。

王惠美表示，八卦山大佛後方的民族新村公園作為改造重點，結合八卦山天空步道，以「天空遊戲場」作為公園主題，編列經費5千萬元，以「雲朵」一般的流動曲線，設計獨特好玩的遊戲設施，包括攀爬架、漂浮繩網、溜滑梯、沙坑、鞦韆、旋轉盤、彈跳床及戲水區等，展現出八卦山上獨特的吸引力。

王惠美說，這兩項工程將配合彰化縣「2025台灣設計展」，訂今年10月完竣啟用，希望藉由公共設施的改造及搭配活動舉辦，讓民眾重新認識彰化獨特的魅力。

副議長許原龍表示，八卦山是彰化市的指標性景點，曾經非常熱鬧，也經歷沒落，他每天都在八卦山運動，感受最深，欣見這兩項工程動工，未來天空步道延伸到民族新村，將重現昔日風華