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影／包心白菜價格崩盤 彰化青農開放民眾自採每顆10元
包心白菜價格崩盤，目前在市場上每公斤均價只有5塊錢，25歲青農廖敏宏開放民眾以每顆10元的價格摘採，被問及是否希望政府出手協助農民走出困境時，他表示「不要抱持希望，就沒有傷害。」
廖敏宏指出，由於目前菜價便宜，他開放民眾自採，加減補貼成本，目前還有將近12000到13000顆包心白菜待採，大約占面積的一半左右。他原本預計明天就要全部刨除，但因為不少民眾向他反映接下來二二八連續假期時才有空前來，希望他能延後期限。他考慮過後，決定開放到二二八連假結束，下周一就會刨除後重新播種。
彰化縣溪州鄉菜公村有一塊5分地大的包心白菜農田，最近進行採收，由於包心白菜目前在市場上價格崩盤，每公斤均價只剩下5元，青農廖敏宏為了能攤平成本，近日以每顆10元的價格，開放民眾前來採收包心白菜。有民眾一家大小遠從南投埔里前來搶收，摘了好幾袋要回去分送親朋好友享用。
廖敏宏開放自採活動預計二二八連續假期結束後，下周一上午就要耕除，民眾可設定google導航「溪州包心白菜自砍一顆10元」，可自備鐮刀、袋子來體驗農業自採樂趣。開放時間每天早上8:00～6:00，預計到3月2日。
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