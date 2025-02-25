影／包心白菜價格崩盤 彰化青農開放民眾自採每顆10元

包心白菜價格崩盤，目前在市場上每公斤均價只有5塊錢，25歲青農廖敏宏開放民眾以每顆10元的價格摘採，被問及是否希望政府出手協助農民走出困境時，他表示「不要抱持希望，就沒有傷害。」

廖敏宏指出，由於目前菜價便宜，他開放民眾自採，加減補貼成本，目前還有將近12000到13000顆包心白菜待採，大約占面積的一半左右。他原本預計明天就要全部刨除，但因為不少民眾向他反映接下來二二八連續假期時才有空前來，希望他能延後期限。他考慮過後，決定開放到二二八連假結束，下周一就會刨除後重新播種。

彰化縣溪州鄉菜公村有一塊5分地大的包心白菜農田，最近進行採收，由於包心白菜目前在市場上價格崩盤，每公斤均價只剩下5元，青農廖敏宏為了能攤平成本，近日以每顆10元的價格，開放民眾前來採收包心白菜。有民眾一家大小遠從南投埔里前來搶收，摘了好幾袋要回去分送親朋好友享用。