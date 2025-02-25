快訊

威力彩20億頭獎得主怎麼買？台彩揭密投注方式：第一次看到

她高中3年「沒用手機、不碰3C」考出90級分大滿貫 校方頒發10萬獎學金

冬天泡湯…醫列「7大NG行為」要避免：有人瞬間斷電、溺斃

彰縣和興青創基地開放進駐 9空間供申請

中央社／ 彰化25日電

彰化鹿港鎮的和興青創基地開放申請進駐，彰縣府青發處指出，青創基地有9個空間供青年創業團隊申請利用，縣府也會邀專家學者針對營運計畫等進行審查，申請期限至3月31日。

根據彰化縣文化局資料，和興青創基地位在鹿港和興派出所後方，屬於彰化歷史建築「鹿港和興派出所」的附屬建築，前身為和興派出所宿舍群。

彰化縣政府青年發展處今天發布新聞說明，當初為鼓勵青年返鄉創業，青發處規劃成立和興青創基地，提供創業初期需要的辦公空間、工作場域、展示及展售區域，這次有9個空間供青創團隊申請進駐。

青發處指出，9個空間大小約為9坪至15坪，申請團隊需要2階段審查，第一階段進行資格審查，合格者將通知參加第二階段評選，專家學者會針對營運計畫、品牌優勢及過往實績、市場定位等項目進行評分。

青發處說，進駐團隊租期為1年，租約屆滿可申請延長進駐，每次延駐期間為1年，最多可申請延駐2次，也就是最長可進駐3年，有意進駐的青年團隊，可下載簡章及填寫申請文件，3月31日前將申請文件紙本郵寄或親送至青發處。

團隊 青創

延伸閱讀

彰化3／4法拍會 埔里黃金地段小店、竹山路地均便宜出清

彰化推廢棄葡萄藤腐化成堆肥 成功減碳2205公噸

彰化北斗挖破瓦斯管線 居民憂新光三越氣爆重演…消防急疏散

彰化北斗加油站附近瓦斯外洩 消防急設警戒區疏散

相關新聞

興富發吊臂砸中捷2工人判決曝 民代：工人扛責 遺憾！

興富發吊臂前年5月砸中台中捷運軌道，釀1死、15傷重大工安事故，許、呂姓塔吊工人今遭判刑。有市議員認為，「公安」最重要、...

考察日職／看棒球兼泡湯 盧秀燕感興趣

台中市正興建規模相當於台北小巨蛋的台中巨蛋，但市長盧秀燕喊話要在任期內規畫台中大巨蛋，昨天更飛往日本參訪四座大巨蛋場館，...

台中綜所稅 去年漲幅6都第1

財政部公布最新資料，台中市去年綜合所得稅收632億元，較2023年成長16%，漲幅六都居冠；去年營利事業所得稅收達816...

巨峰葡萄農廢 找到新解方

彰化縣巨峰葡萄種植面積占全國5成，每年產生葡萄藤枯枝條約6千噸，農民習慣「付之一炬」，讓鄉鎮公所頭痛，消防人員疲於奔命。...

潭子區農會開會員代表大會 林淑茵可望連任總幹事

台中市潭子區農會今天召開會員代表大會選舉理監事，3月4日將開理監事會議推選理事長，9名理事中有5人是現任總幹事林淑茵人馬...

面對興農球場會員抗議 中科：第一季交地台積電「還是樂觀」

台中興農球場會員權益促進會今天上午10時集結數百人至中科管理局抗議，要求每張球證應獲賠320萬元。由中科管理局副局長許正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。