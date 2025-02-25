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考察日職／看棒球兼泡湯 盧秀燕感興趣

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導

台中市正興建規模相當於台北小巨蛋的台中巨蛋，但市長盧秀燕喊話要在任期內規畫台中大巨蛋，昨天更飛往日本參訪四座大巨蛋場館，為興建台中大巨蛋取經。她說，日本知名場館有六座，這次參訪其中四座，各有不同規畫與營運，可加速台中大巨蛋推動。

盧秀燕昨清晨直飛北海道，下午參觀日本職棒火腿鬥士隊主場、前年三月才啟用的鎌之谷球場與附屬設施。這處位於北海道北廣島市的設施占地卅二公頃，又稱為北海道棒球園區，設有飯店及露營區，兼具住宿、美食、溫泉、購物、休憩等機能，參訪團對於球團將棒球結合休閒娛樂，甚至可邊泡溫泉邊看球賽的創新多元觀賽體驗感到興趣。

盧秀燕今天將參訪札幌巨蛋，明天拜會名古屋市府與巨蛋，廿八日拜會東京都政府與東京巨蛋。據了解，考察日本歷史悠久的三座大巨蛋場館及新落成的鎌之谷是展現台中蓋大巨蛋勢在必行的決心，盧秀燕返台後，相關規畫將進一步定調。

市府表示，台中長期缺乏室內比賽與演唱場地，目前正加緊興建可容納一萬五千人的巨蛋，但市民更期待有顆可以容納三萬人以上大巨蛋，市府已規畫多時，評估需十公頃以上腹地，搭配商場與附屬設施，其次以素地為主，可加速工期、避免拆遷等爭議，第三要交通便利、易於招商，第四是財務預算可行。

大巨蛋 日本 盧秀燕

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