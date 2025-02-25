巨峰葡萄農廢 找到新解方

彰化縣巨峰葡萄種植面積占全國5成，每年產生葡萄藤枯枝條約6千噸，農民習慣「付之一炬」，讓鄉鎮公所頭痛，消防人員疲於奔命。農政單位表示，利用腐化堆肥法，將1500噸葡萄藤枯枝條變成資源，將在全縣推廣綠色循環農業。

彰化縣政府與台中區農業改良場、大村鄉公所、大村鄉農會、榮成紙業與翰林能源實業，推動葡萄藤資源化計畫，大村鄉第七公墓暫置約1500噸葡萄藤枝條，台中農改場採用木質分解菌做腐化及堆肥試驗。

台中區農業改良場副研究員曾宥紘說，破碎後的葡萄藤枯枝只用木質分解菌，約3個月腐化，如再噴灑長效木質或纖維分解菌，可加速在50天腐化，經腐化和肥堆可替代泥炭土的介質，農改場實驗種小黃瓜、草莓等作物都沒問題。

農改場副場長蕭政弘說，農廢轉化為農糧剩餘資源，已是發展環境永續與農業循環重要課題，腐化後的葡萄藤可當有機堆肥，還肥於田，減少廢棄物，成功減碳2205公噸。農業處代理處長蕭麗玲表示，公私協力幫農民找到農廢物新解方。

全國巨峰葡萄種植面積約2300公頃，彰化縣占1150公頃，「全國每2顆葡萄，就有1顆來自彰化」。葡萄多，農民整枝修剪的葡萄藤枝條也多，每年產出逾6千噸枯枝條，長久以來習慣露天燃燒，近年環保意識提升，雖禁止燃燒，但積極難改。

鄉鎮公所表示，常接獲檢舉很頭痛，消防單位疲於奔命，例如溪湖消防分隊曾葡萄剪枝期滅火13次，累得人仰馬翻。