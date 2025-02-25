台中綜所稅 去年漲幅6都第1

財政部公布最新資料，台中市去年綜合所得稅收632億元，較2023年成長16%，漲幅六都居冠；去年營利事業所得稅收達816億元，較2023年成長13%。市長盧秀燕上任6年來，綜所稅、營所稅雙雙大幅成長。

台中市長盧秀燕2019年上任，6年來綜合所得稅從335億元成長至632億元，漲幅近9成，居六都第二。營利事業所得稅從559億元成長到816億元，漲幅近4成5。

經發局指出，近期出口屢受國際情勢影響，但截至今年2月，通過經濟部投資台灣三大方案的台中廠商達341家，數字六都第一。2024年第4季以5項公司商業登記指標奪冠，台中連續15季在公司、商業登記維持至少4項冠軍。

市府經發局長張峯源指出，台中產業以中小企業為主，稅收能持續穩定成長，顯示城市整體投資、就業環境健全，加上人口移入的紅利，綜所稅、營所稅大幅成長，居六都前段班。

張峯源說，綜合所得稅收採家戶申報制，台中人口持續成長，去年已達286萬人，綜所稅收也創新高。另營利事業所得稅與企業所得息息相關，主要以上市櫃公司貢獻占大宗，反映企業營收狀況。

張峯源表示，台中是精密機械產業重鎮，受惠全球AI應用持續擴張，相關供應鏈訂單成長，業者持續投資擴大產能，營運中的工廠家數及2024全年新登記工廠家數都是六都之冠。