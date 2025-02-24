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彰化推廢棄葡萄藤腐化成堆肥 成功減碳2205公噸

中央社／ 彰化縣24日電

彰化葡萄種植面積約1150公頃，目前大村鄉第七公墓已暫置1500公噸廢棄枝條，縣府攜手台中區農改場等施用木質分解菌腐化，供農民作堆肥，成功減少2205公噸二氧化碳當量碳排。

彰化縣政府今天在大村鄉第二、第七公墓舉行「農廢循環再利用，公私協力共創永續環境」記者會，由縣府農業處、農業部台中區農業改良場、大村鄉公所、大村鄉農會、榮成紙業公司及翰琳能源公司共推葡萄藤資源化計劃。

農業處指出，彰化縣葡萄種植面積約1150公頃，每年產生超過6000公噸枝條，農民過去普遍採露天燃燒，但近年環保意識提升及淨零碳排政策推動，已禁止露天燃燒，如何將農業廢棄物轉化為農糧剩餘資源，成為環境永續與農業循環重要課題。

大村鄉第七公墓目前暫置1500公噸枝條，透過破碎處理後，由台中區農改場施用木質分解菌進行腐化及堆肥化試驗。

台中區農改場表示，腐化後可提供農民作為有機堆肥使用，還肥於田，不僅解決廢棄物問題，也減少2205公噸二氧化碳當量碳排，推動綠色循環農業發展。

農業處表示，使用台中區農改場試驗腐化的堆肥，可降低基肥使用成本，減輕農業負擔，更能提升農糧剩餘資源附加價值，有興趣的農民可洽詢台中區農改場或大村鄉公所索取。

農改場 農民

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