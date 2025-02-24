豐原葫蘆墩公園滿布拉筋板 中市府移除助另覓場地
台中豐原區葫蘆墩公園內，有民眾發現滿布拉筋板，第五區的橋面兩側整齊排列40張，市府建設局表示，拉筋板是社區團體自行設置，考量景觀先移除，將協助另覓地點。
豐原區葫蘆墩公園因有水岸美景，吸引民眾遊憩，近來卻有民眾發現，靠近河岸的觀景台或欄杆處，常可見木製的拉筋板，疑為民眾自行設置，方便到公園運動時使用。拉筋板分布在軟埤溪河岸的觀景台或欄杆旁，而第五區的橋面兩側更排滿逾40張拉筋板。
對此，建設局表示，豐原葫蘆墩公園在世界花卉博覽會後轉型為公園，主要使用族群為在地的中高齡長者，第五區跨橋橋面寬闊，是最熱門社交及運動熱點區域。
建設局指出，社區團體自行在第五區的橋台欄杆邊擺放拉筋板，並非台中市政府提供的一般健身器材，考量地方民情及使用需求，將勸導社區團體將拉筋板移至適當地點，若地方仍有使用需求，針對設置地點進行評估。
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