全國葡萄故鄉年產逾6千噸農廢 彰化首場公私協力找到新解方

彰化縣巨峰葡萄種植面積占全國五成，每年產生葡萄藤枯枝條成6千噸，農民習慣「付之一炬」，讓鄉鎮公所頭痛，消防人員更是疲於奔命，中央與地方的農政單位今首次演示公私協力腐化堆肥1500噸葡萄藤枯枝條，綠色循環農業未來推廣到全縣。

彰化縣政府攜手台中區農業改良場、大村鄉公所、大村鄉農會、榮成紙業與翰林能源實業，推動葡萄藤資源化計畫，大村鄉第七公墓暫置約1500噸葡萄藤枝條，台中農改場施用木質分解菌做腐化及堆肥化試驗。

台中區農業改良場副研究員曾宥紘表示，破碎後的葡萄藤枯枝只用木質分解菌，約三個月腐化，如再噴灑長效木質或纖維分解菌可加速到50天腐化，經過腐化和肥堆，可成為替代泥炭土的介質，農改場實驗種植小黃瓜、草莓等作物都沒問題。

農改場副場長蕭政弘說，農廢轉化為農糧剩餘資源，已成發展環境永續與農業循環的重要課題，腐化後的葡萄藤可作為有機堆肥，還肥於田，減少廢棄物問題更成功減少2205公噸二氧化碳排放量，有助發展推動綠色循環農業。縣政府農業處代理處長蕭麗玲感謝企業協助農政單位善盡企業社會責任，展現公私部門合作，幫農民找到農廢物新解方。