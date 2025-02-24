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潭子區農會開會員代表大會 林淑茵可望連任總幹事

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市潭子區農會今天召開會員代表大會選舉理監事，3月4日將開理監事會議推選理事長。記者游振昇／攝影
台中市潭子區農會今天召開會員代表大會選舉理監事，3月4日將開理監事會議推選理事長。記者游振昇／攝影

台中市潭子區農會今天召開會員代表大會選舉理監事，3月4日將開理監事會議推選理事長，9名理事中有5人是現任總幹事林淑茵人馬，據指出，林淑茵應可連任總幹事。

台中市潭子區農會今天召開會員代表大會選舉理監事，監事6人登記參選，由江英雄、江道弘、林吉村3人當選；理事有15人登記參選，要選出9人，第一輪投票時，吳明昌、江萬來、廖春波、林潤德4人以13票當選，6人同為12票，農會抽籤，黃正輝、林添財、廖炳照、林明坤、陳順良等5人抽中，當選理事，林茂龍是候補第一。

潭子區農會表示，3月4日將召開理監事會議推選理事長，再聘任總幹事，據指出，9名當選的理事中，有5人是現任總幹事林淑茵的人馬，潭子區農會理事長選出後，林淑茵應可順利連任潭子區農會總幹事。

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