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中科擴建二期球證補償未解 球場會員抗議促保障權益

中央社／ 台中24日電

攸關台積電擴廠的中科擴建二期，最大地主興農球場與會員還未解決球證價購問題，近300名會員今天齊聚中科管理局前廣場抗議及遞交陳情書，希望政府協助解決。

興農高爾夫球場會員權益促進會上午由會長陳永豐、總執行長廖文建等人率領近300名會員，齊聚中科管理局前廣場舉牌抗議，高喊「留下球場，還我綠地」等口號，並提交陳情書，由中科管理局副局長許正宗代表接受。

陳永豐表示，相關單位視會員權益於不顧，已經損壞他們打球的地方，一定抗爭到底，現在補償金由中科直接給興農球場，沒有經過會員，應與會員協議價購，中科要求球場給予會員賠償，但球場還沒有跟所有會員談過，擔心到時興農球場拿到法院提存，公司再換個名字，會員一毛錢都拿不到。

廖文建指出，因為球證是永久擊球權，所以球證可以繼承及世襲的，等於球場本身跟球證是綁在一起的，球證可以賣也可以世襲，會員有永遠擊球權，興農有經營權，所以不可能球場賣掉，永久擊球權就沒有了，這是不可能的，土地權與擊球權是綁死的。

許正宗對此說明，會員補償金要由興農球場負責，但中科會在跟興農球場的契約上要求有一定作為，希望可以雙贏，現在土地取得程序依法處理中，期程不變，希望如期於今年第一季交地給台積電建廠，中科正督促興農有一些作為，興農已將於3月7日與會員協調價格問題，屆時中科也會列席，價格還要再協商。

許正宗表示，會員有些誤會，覺得中科背棄他們，事實上中科從去年4月開始一直努力，跟興農不斷協商，才會拖了這麼久，目前中科擴建二期的所有地主，包括小地主部分都已處理結束，就剩下興農球場這塊，主要就是因為會員問題，目前中科已取得成果，會員問題跟興農球場達成一些默契，興農承諾會積極處理，3月7日的協調會，中科會列席協助會員。

中科擴建二期計畫面積89.75公頃，興農球場占67公頃，中科管理局表示，中科擴建二期是為了維持台灣半導體科技優勢所進行的產業布局，是國家重大經濟建設，取得土地勢在必行，目前相關行政程序都在積極進行中，對第一季交地樂觀期待。

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