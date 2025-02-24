面對興農球場會員抗議 中科：第一季交地台積電「還是樂觀」

台中興農球場會員權益促進會今天上午10時集結數百人至中科管理局抗議，要求每張球證應獲賠320萬元。由中科管理局副局長許正宗出面接受陳情書，仍引不滿，嗆聲說：「叫局長出來」。

中科管理局上午表示，對於二期擴建原先預計要在第一季交地給台積電，目前朝這個目標努力，應該「還是樂觀」且與最大地主興農球場價購土地「一切程序積極進行中」，至於興農球場的會員權益部分，這是興農與會員間的私權關係，會由興農同步進行。

興農球場會員權益促進會上午10時集結數百人至中科管理局抗議，表達會員訴求，中科管理局副局長許正宗出面接受陳情書，並在接受媒體訪問題做以上表示。許正宗出面時，一度還被會員們嗆說：「叫局長出來」。

興農球場會員在中科管理局門前集結呼口號，表示興農自始未與他們協調關於如何賠償，而他們認為評估附近球場市價，認為每張球證應獲賠320萬元。

但也有許多會員認為，沒有一個國家是把台積電這樣的廠房蓋在精華區的，但政府卻准其挖去大棵的樹木，捨去綠地換來工廠，對環保是絕對不利。

促進會員們表示，他們支持開發、按市價賠償每球證320萬元，無法賠償就留下球場、保留綠地。

中科今也發出新聞稿說，擴建二期計畫是為了維持台灣半導體科技優勢所進行的產業布局，是國家重大經濟建設，取得土地勢在必行，目前相關行政程序都在積極進行中。

有關高爾夫球會員球證補償問題，中科從去年4月展開土地取得作業開始，即與興農公司多次協商，但因球證為興農公司發放，屬興農與會員間之私權關係，經內政部函釋，球證非屬中科用地取得補償項目，依法須由興農公司召集會員協調處理。