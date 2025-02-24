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盧秀燕任內6年雙成長 綜所稅成長近9成、營所稅近5成
根據財政部最新公布資料顯示，台中市6年來綜所稅、營所稅雙雙大幅成長。去年綜合所得稅收632億元，較2023年成長16%，漲幅六都居冠；去年營利事業所得稅收則高達816億元，較112年成長13%。
財政部統計資料顯示，自市長盧秀燕2019年上任6年以來，綜合所得稅從335億元成長至632億元，漲幅近9成，六都第二。營利事業所得稅從2019年至2023年自559億元一舉成長到816億元，漲幅近5成，展現台中蓬勃經濟活力。
台中市經發局長張峯源指出，台中產業以中小企業為主，稅收卻能持續穩定成長，顯示城市整體投資、就業環境健全。
盡管近期出口屢受國際情勢影響波動，截至今年2月，台中通過經濟部投資台灣三大方案的台中廠商高達341家，六都第一。2024年第4季更以5項公司商業登記指標奪冠，已連續15季在公司、商業登記上維持至少4項冠軍的佳績，施政滿意度及經濟競爭力更屢獲民調肯定。
張峯源說明，綜合所得稅採家戶申報制，台中吸引人口移入持續成長達286萬人，市府力推振興經濟三部曲，帶動商號家數逐年成長，都對綜合所得稅收成長有明顯挹注效果。
張峯源指出，與企業所得息息相關的營利事業所得稅，主要以上市櫃公司貢獻占大宗，反映企業的營收狀況。台中為精密機械產業重鎮，受惠全球AI應用持續擴張，台中相關供應鏈因應訂單成長，也持續投資擴大產能，營運中工廠家數及2024全年新登記工廠家數皆為六都之冠，台中的營所稅、綜所稅雙雙顯著成長。
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