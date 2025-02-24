豐原葫蘆墩公園一排拉筋板突兀？中市建設局：社區團體自設將勸導
台中市豐原葫蘆墩公園景色美常有人到此散步休憩，民眾發現公園內設有幾個拉筋板，第五區橋面兩側更有整排40多張拉筋板，有人覺得很突兀，台中市建設局表示，拉筋板是社區團體自行設置，將勸導移至適當地點，若地方有使用需求，會評估設置地點。
民眾說，葫蘆墩公園靠近河岸的觀景台或欄杆處，常可看到木製的拉筋板，最近發現拉筋板零量分布在軟埤溪河岸的觀景台或欄杆旁，第五區的橋面兩側更設整排超過40張拉筋板，和公園景色畫面很不搭，建議市府應將拉筋板設置在合理地方，而非在橋上。
台中市水利局表示，拉筋板疑為志工自行設置，公園屬建設局管轄；建設局表示，豐原葫蘆墩公園在花博後轉型為公園，受到地方好評，主要使用族群是在地居民的中高齡長者，第五區跨橋橋面寬闊，在地民眾常在此運動。
建設局表示，在地社區團體自行在第五區的橋台欄杆邊放置拉筋板供免費使用，非台中市政府提供的一般健身器材，考量地方民情及使用需求，將勸導社區團體將橋台上拉筋板移至適當地點，若地方仍有使用需求，再評估適合的設置地點。
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