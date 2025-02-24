快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「大好運降臨」：滿滿財富飛奔而來

3歲外孫遭酸民辱罵！徐乃麟暴怒提告 查出網友學校「找警察上門」

急診醫網上求助遭諷「小腦袋」！陳昭姿點名她 籲別成趕走醫護幫兇

豐原葫蘆墩公園一排拉筋板突兀？中市建設局：社區團體自設將勸導

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
豐原葫蘆墩公園第五區的橋面兩側，有40多張拉筋板。記者游振昇／攝影
豐原葫蘆墩公園第五區的橋面兩側，有40多張拉筋板。記者游振昇／攝影

台中市豐原葫蘆墩公園景色美常有人到此散步休憩，民眾發現公園內設有幾個拉筋板，第五區橋面兩側更有整排40多張拉筋板，有人覺得很突兀，台中市建設局表示，拉筋板是社區團體自行設置，將勸導移至適當地點，若地方有使用需求，會評估設置地點。

民眾說，葫蘆墩公園靠近河岸的觀景台或欄杆處，常可看到木製的拉筋板，最近發現拉筋板零量分布在軟埤溪河岸的觀景台或欄杆旁，第五區的橋面兩側更設整排超過40張拉筋板，和公園景色畫面很不搭，建議市府應將拉筋板設置在合理地方，而非在橋上。

台中市水利局表示，拉筋板疑為志工自行設置，公園屬建設局管轄；建設局表示，豐原葫蘆墩公園在花博後轉型為公園，受到地方好評，主要使用族群是在地居民的中高齡長者，第五區跨橋橋面寬闊，在地民眾常在此運動。

建設局表示，在地社區團體自行在第五區的橋台欄杆邊放置拉筋板供免費使用，非台中市政府提供的一般健身器材，考量地方民情及使用需求，將勸導社區團體將橋台上拉筋板移至適當地點，若地方仍有使用需求，再評估適合的設置地點。

中高齡 台中市 豐原

延伸閱讀

行動餐車豐原停等紅燈突起火 後方車輛紛閃避

議員質疑人行道致傷害國賠求償案增 中市府：定期檢修

灌籃高手開中市公車 原民駕駛助身障乘客獲愛心服務獎

國道豐原段6車追撞案外案 死者未有家屬認領疑為逃逸移工

相關新聞

多件人行道受傷國賠 民代籲中市改善

台中市人行道致傷害國賠案件2022年至2024年間總計31案，議員指出，導致行人受傷主因包括人行道鋪面不平及高低落差過大...

盧秀燕任內6年雙成長 綜所稅成長近9成營所稅近5成

根據財政部最新公布資料顯示，台中市6年來綜所稅、營所稅雙雙大幅成長。去年綜合所得稅收632億元，較2023年成長16%，...

豐原葫蘆墩公園一排拉筋板突兀？中市建設局：社區團體自設將勸導

台中市豐原葫蘆墩公園景色美常有人到此散步休憩，民眾發現公園內設有幾個拉筋板，第五區橋面兩側更有整排40多張拉筋板，有人覺...

雪霸保育研究成果發表會 武陵七家灣溪櫻花美景暴紅

雪霸國家公園管理處上周六舉辦今年辦理保育研究成果發表會，呈現武陵國家濕地 水棲物種數創新高，其中空拍武陵溪流調查樣點的美...

縣府25日將繼續直播棒球賽 王惠美：彰化若有自己的大巨蛋就好了

世界棒球經典賽資格賽昨晚中華隊出戰尼加拉瓜隊，彰化縣政府在縣立美術館前廣場同步直播，還端出應援美食號召球迷來為中華隊加油...

明信片等級的美景！杉林溪鬱金香盛開 粉櫻怒放

南投杉林溪森林生態園區栽種10多萬株逾20種花色的鬱金香，並種植大片葉牡丹，最近盛開綻放，進入最佳觀賞期，其花開燦爛且色...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。