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雪霸保育研究成果發表會 武陵七家灣溪櫻花美景暴紅

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
根據研究調查，武陵地區溪流的水棲昆蟲物種數量創新高，野外環境的鮭魚數量也增長達1萬6897尾。圖／雪管處提供
根據研究調查，武陵地區溪流的水棲昆蟲物種數量創新高，野外環境的鮭魚數量也增長達1萬6897尾。圖／雪管處提供

雪霸國家公園管理處上周六舉辦今年辦理保育研究成果發表會，呈現武陵國家濕地 水棲物種數創新高，其中空拍武陵溪流調查樣點的美照，適逢七家灣溪兩岸櫻花綻開盛況，更讓人驚嘆不已。

這場「高山流水記趣」保育研究成果發表會，邀請國立中興大學特聘教授林幸助及農業部生物多樣性研究所助理研究員楊正雄蒞臨分享，共吸引近百位民眾前來參與，保育調查人員則分享豐沛成果與甘苦談。

雪管處指出，武陵地區溪流是台灣櫻花鉤吻鮭的重要棲地，也是國家級重要濕地，自104年起委託專業研究團隊進行多面向的長期生態監測，涵蓋水質、物理棲地、藻類、水棲昆蟲、兩生類、魚類、鳥類、植群等，研究人員分享歷年調查發現與台灣櫻花鉤吻鮭共同利用武陵溪流的各種生物類群。

其中，雪管處自2011年拆除七家灣溪一號壩後，歷經十餘年研究成果發現，水棲昆蟲物種數量創新高，鮭魚數量增多，野外環境達1萬6897尾，武陵地區溪流的七家灣溪及高山溪也有近9千尾，各項水質等環境已改善許多，且颱風洪水對鮭魚數量造成的影響較往年小，顯示拆壩不只能直接提升鮭魚的棲地品質，溪流生態系成熟度並逐年提高，生物韌性也隨之增加。

而七家灣溪兩岸櫻花盛開美景，更是令人讚嘆，遊客賞櫻之餘更能近距離觀察水下鮭魚游動的生態景觀。雪管處表示，今年度將持續進行高山溪流生態監測研究，明年度的成果發表會預計分享高山溪流鳥類的調查成果，十分精彩可期。

雪管處自2011年拆除七家灣溪一號壩後，不僅提升鮭魚的棲地品質，溪流生態系成熟度並逐年提高，生物韌性也隨之增加。圖／雪管處提供
雪管處自2011年拆除七家灣溪一號壩後，不僅提升鮭魚的棲地品質，溪流生態系成熟度並逐年提高，生物韌性也隨之增加。圖／雪管處提供
七家灣溪兩岸櫻花盛開美景，令人讚嘆不已，遊客賞櫻之餘更能觀察水下鮭魚游動的生態景觀。圖／雪管處提供
七家灣溪兩岸櫻花盛開美景，令人讚嘆不已，遊客賞櫻之餘更能觀察水下鮭魚游動的生態景觀。圖／雪管處提供

櫻花鉤吻鮭 武陵 鮭魚

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