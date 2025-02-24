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明信片等級的美景！杉林溪鬱金香盛開 粉櫻怒放
南投杉林溪森林生態園區栽種10多萬株逾20種花色的鬱金香，並種植大片葉牡丹，最近盛開綻放，進入最佳觀賞期，其花開燦爛且色彩繽紛，拍起來美得就像明信片，相當夢幻；粉紅椿寒櫻則花開約4成，民眾可把握時間前往遊賞。
杉林溪森林生態園區指出，其園區海拔1600至1800公尺，屬於溫帶氣候，高冷環境適合栽培鬱金香，因此廣植鬱金香，園內品種達2000多種約13萬株，黃、粉、紅、紫及漸層混色等逾20種花色，每年冬天盛放進入花季，景致絕美夢幻。
除了鬱金香，杉林溪園區內也種植大片葉牡丹，葉牡丹是歐洲改良而來的觀賞用高麗菜，品種有圓葉系、皺葉系等，品系有白色鑲綠邊、淡黃、紫色、黑紫色等，色彩豐富繽紛，其生長後不會結球，葉片型態呈一片片如牡丹，同樣值得一看。
園方表示，目前滿園鬱金香怒放，葉牡丹也盛開，進入最佳觀賞期，可望持續綻放至2月底；此外，園區內溪流沿岸種滿粉紅色的椿寒櫻也已怒放，花開已約4成，景致浪漫迷人，民眾可把握228連假至3月中旬上山春遊賞花。
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