明信片等級的美景！杉林溪鬱金香盛開 粉櫻怒放

南投杉林溪森林生態園區栽種10多萬株逾20種花色的鬱金香，並種植大片葉牡丹，最近盛開綻放，進入最佳觀賞期，其花開燦爛且色彩繽紛，拍起來美得就像明信片，相當夢幻；粉紅椿寒櫻則花開約4成，民眾可把握時間前往遊賞。

杉林溪森林生態園區指出，其園區海拔1600至1800公尺，屬於溫帶氣候，高冷環境適合栽培鬱金香，因此廣植鬱金香，園內品種達2000多種約13萬株，黃、粉、紅、紫及漸層混色等逾20種花色，每年冬天盛放進入花季，景致絕美夢幻。

除了鬱金香，杉林溪園區內也種植大片葉牡丹，葉牡丹是歐洲改良而來的觀賞用高麗菜，品種有圓葉系、皺葉系等，品系有白色鑲綠邊、淡黃、紫色、黑紫色等，色彩豐富繽紛，其生長後不會結球，葉片型態呈一片片如牡丹，同樣值得一看。