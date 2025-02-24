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縣府25日將繼續直播棒球賽 王惠美：彰化若有自己的大巨蛋就好了

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
世界棒球經典賽資格賽昨晚中華隊出戰尼加拉瓜隊，彰化縣政府在縣立美術館前廣場同步直播，縣長王惠美也到場和大家一起看直播，為中華隊加油。圖／彰化縣府提供
世界棒球經典賽資格賽昨晚中華隊出戰尼加拉瓜隊，彰化縣政府在縣立美術館前廣場同步直播，縣長王惠美也到場和大家一起看直播，為中華隊加油。圖／彰化縣府提供

世界棒球經典賽資格賽昨晚中華隊出戰尼加拉瓜隊，彰化縣政府在縣立美術館前廣場同步直播，還端出應援美食號召球迷來為中華隊加油，彰化縣長王惠美也到場一起觀賽，王惠美語重心長說「如果彰化有自己的巨蛋，看球賽就不會受到風寒，縣府未來會繼續努力爭取屬於彰化的大巨蛋。

中華隊昨晚出戰尼加拉瓜隊最後雖以0比6落敗，25日將與西班牙決戰爭晉級，王惠美昨晚也到場和大家一起看直播，為中華隊加油，王惠美說，運動家的精神就是勝不驕、敗不餒，25日晚間7點，縣府將繼續在縣立美術館前廣場同步轉播，一樣提供在地美食，希望大家繼續為中華隊加油。

昨晚縣府準備了共1000份芋丸及爆米花免費給前來看直播的民眾，一邊吃美食、一邊看球賽，大家大聲吶喊一起加油，雖然最後中華隊落敗，大家難掩失望，但仍說25日要繼續來加油。

王惠美說，縣府提供在地美食並直播球賽，一方面行銷彰化美食，一方面希望彰化的棒球運動更扎根，希望更多的鄉親來共襄盛舉。縣府積極推動一至三級的棒球制度，22日的先發投手沙子宸就是彰化藝術高中栽培出來的選手，在社區棒球部分，縣府結合民間的力量共同來推動，希望讓棒球運動產業更加興盛，以繁榮地方。

王惠美 美食

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