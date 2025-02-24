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中科二期 台積希望保留綠帶

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
興農球場除宣布會員打球預約僅到四月，初步也接到中科代轉，台積電希望在東大路保留50至60公尺綠帶。圖／中科管理局提供
興農球場除宣布會員打球預約僅到四月，初步也接到中科代轉，台積電希望在東大路保留50至60公尺綠帶。圖／中科管理局提供

中部科學園區二期擴建，攸關台積電先進製程擴廠，土地徵收最大私有地興農球場，已宣布預約僅到今年四月，另興農也接到中科要求，移植樹木時須保留東大路50至60公尺綠帶，

中科園區擴建案，一度引發外界關心53公頃開發區內林木可能受影響。前台中市府提出「不漏一棵樹、全面移補植」訴求，要求中科管理局及台積電，完整盤點出中科擴廠範圍內樹木數量，訂出移植、補植的具體做法與配套方案。

中科和興農至今未證實雙方是否完成購地簽約，但興農公司兩項動作足可證實中科二期擴建案已進入實質交地前置作業準備階段，一是興農通知高爾夫球場會員，預約只到四月；另興農也接獲中科要求，球場移植樹木時須保留50到60公尺綠帶，凸顯交地已經緊鑼密鼓籌備中。

另興農球場會員權益促進會指出，今天上午10時將集結300人至中科管理局抗議，表達會員訴求，消息傳開後，興農育樂公司本月20日通知，請促進會3月7日上午10時赴中科開會，進一步協調會員權益，希望加速達成共識。

會員權益促進會表示，訴求就是支持開發、按市價賠償每球證320萬元，無法賠償就留下球場、保留綠地。

台中市 台積電 科學

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