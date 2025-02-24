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多件人行道受傷國賠 民代籲中市改善

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
台中市北區中清路與美德街附近，人行道破損且高低落差大，議員陳俞融指出，這類路口應全面檢修。記者陳秋雲／攝影
台中市北區中清路與美德街附近，人行道破損且高低落差大，議員陳俞融指出，這類路口應全面檢修。記者陳秋雲／攝影

台中市人行道致傷害國賠案件2022年至2024年間總計31案，議員指出，導致行人受傷主因包括人行道鋪面不平及高低落差過大，要求市府加速改善人行道。建設局表示持續優化安全設施，另英國經濟學人報導，台中是全球步行便利前50大，亞洲第四。

內政部推動「永續提升人行安全計畫」，地方中央合作在台中辦理多項道路建設，截至今年1月底止，核定台中市政府57案人行環境改善工程，總經費逾13.1億元，中央補助6.6億餘元。

民進黨議員陳俞融說，政府每年投入不少提升行人安全的資源，但據統計，2022至2024年間，因人行道受傷而提出國家賠償案件總計有31案，其中16案透過協議完成賠償。陳俞融要求市府應更用心，將人行道打造成順暢、無障礙的通行環境，避免市民無謂受害。

建設局指出，人行道設置標準依「市區道路及附屬工程設計規範」規範辦理，現行人行道與道路面高度差以15公分以下為主。建設局表示，近年市府積極推動人行道建設，人行道長度逐年增加，建設局均定期派員巡檢修繕與優化。

陳俞融則反駁，許多既有人行道仍存在高低落差大或鋪面不平整問題，並舉例崇德路一段人行道，一邊緊鄰路口有個超過17公分的坎，對面人行道卻沒有，行人若跨越馬路到另一端人行道，容易被突如其來的高低差絆倒。

建設局回應，這處路口民宅騎樓低於既有路面，為避免雨水倒灌，市府配合民宅高度採平面式人行道設計，路口處增加緣石區隔，劃設黃黑漆增加辨識度，避免車輛誤入人行道。

陳俞融強調，每件國賠案背後，都有人真實傷害與痛苦，這31件國賠案可能只是冰山一角，建議全面清查全市人行道現況，特別是高低落差超過規範，應優先處理高風險路段。

建設局說，台中市致力打造安全便捷的步行環境，根據英國《經濟學人》報導，《自然城市》期刊研究，全球逾1萬座人口50萬人以上城市中，台中名列步行便利前50強，亞洲第4名，居京都、台北與加德滿都之後。

人行道 台中市 行人

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