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台灣萬里長城園區推廣傳統辦桌文化 鎖定企業婚宴市場

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
無論企業或社團舉辦會議、喜慶宴客等，舞台千人廣場可提供辦桌服務。業者提供
無論企業或社團舉辦會議、喜慶宴客等，舞台千人廣場可提供辦桌服務。業者提供

位於台南白河的台灣萬里長城園區，復刻了中國雄偉壯觀的萬里長城，不僅是文化園區，在舞台千人廣場「辦桌」，發揚台灣傳統飲食文化，延續台灣人共同記憶，更是企業、社團舉辦會議、會員大會或是喜慶宴客首選場地。

園方也歡迎新人來此舉辦復古婚禮，免費提供花轎，體驗不一樣的婚宴喜氣。

台灣萬里長城占地逾10公頃，場地寬廣風景優美，閩式建築洋益濃厚文化氣息，各項設備齊全，無論企業或社團舉辦會議、會員大會、喜慶宴客或各類活動等，園方可提供「辦桌」服務，停車空間大是首選的場地。

特別的是，新人舉辦復古婚禮，可以向園區租借古裝禮服，園區轎子可提供婚禮當天免費使用，歡迎預約。

業者表示，萬里長城園區仿造了中國萬里長城的城牆、烽火台等建築，讓遊客彷彿置身於中國萬里長城，園區內除了長城景觀之外，還設置許多歷史文化的展示，如秦始皇兵馬俑、山海關等，景色優美、文化氣息濃厚、適合親子旅遊。

此外，園區「御膳房」提供各式餐飲服務，讓遊客在遊覽長城之餘，也能品嚐到美味料理。用餐環境寬敞舒適，採用大量實木桌椅營造復古溫馨氛圍。值得一提的是，價格親民讓遊客可以輕鬆享用美食，也能品嚐到道地台灣味，無論是想要簡單用餐，或是品嚐特色料理都能滿足需求。

業者強調，台灣萬里長城不但是文化園區，也是舉辦活動的好地方，歡迎全台企業、團體或婚禮喜宴預約「辦桌」，大廚料理的美食豐富多元，不僅可滿足貴客口腹之慾，更是展現主人家誠意和實力的舞台。

新人舉辦復古婚禮，可以向園區租借古裝禮服，賓主盡歡。業者提供
新人舉辦復古婚禮，可以向園區租借古裝禮服，賓主盡歡。業者提供
新人選擇在台灣萬里長城舉辦復古婚禮，免費提供花轎體驗不一樣的婚宴喜氣。業者提供
新人選擇在台灣萬里長城舉辦復古婚禮，免費提供花轎體驗不一樣的婚宴喜氣。業者提供
園區內除了長城景觀，還設置許多歷史文化建築與展示。業者提供
園區內除了長城景觀，還設置許多歷史文化建築與展示。業者提供

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