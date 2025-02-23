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盧秀燕訪日為選總統舖路？ 江和樹：藍白合作才能贏

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民眾黨中央委員、台中市黨部主委江和樹說，未來一定要藍白合作才能贏民進黨。圖／江和樹
民眾黨中央委員、台中市黨部主委江和樹說，未來一定要藍白合作才能贏民進黨。圖／江和樹

台中市長盧秀燕明天將出訪日本，日媒報導她是為2028競選總統提前拓展人脈，民眾黨中央委員、台中市黨部主委江和樹說，去日本考察是好事，身為台中人，如果台中有機會出總統，身為中部人是驕傲，未來一定要藍白合作才能贏民進黨。

江和樹說，如果台中有機會出一位總統，是中部人的驕傲，他祝福盧市長。至於巨蛋考察，台中正興建大巨蛋，這是一個好的發展，祝福盧秀燕一路順風。

至於2026年或2028是否會複製藍白合的合作？江和樹說，2024台中市是藍白合作示範區，最重要的還是盧市長英明，未來當然還是要合作的，沒有合作，民進黨會贏；藍白合作才能贏民進黨。

他說，合作的示範區就是台中，可以看得出盧秀燕的高智慧，這也是我們所期待的。

盧秀燕 藍白合

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