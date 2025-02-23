議員質疑人行道致傷害國賠求償案增 中市府：定期檢修

民進黨台中市議員陳俞融今天質疑，台中市人行道致傷害請求國賠案去年激增，要求市府加速改善。市府表示，人行道長度逐年增加，建設局均定期派員巡檢修繕與優化。

陳俞融指出，市民因人行道受傷而提出國家賠償案，從民國112年的3件增至113年的8件。她要求市府應更用心，將人行道打造成順暢、無障礙的通行環境，避免市民再受到無謂的傷害。

陳俞融舉例，北區崇德路一段人行道經改造後，就出現明顯高低落差情形，一邊人行道緊鄰路口有一個超過17公分的坎，對面人行道卻沒有，同樣一處人行道，竟有兩種標準。行人若跨越馬路到另一端人行道，稍不注意，就會因為這種高低落差而被絆倒，十分危險。

台中市建設局說明，隨著近年市府積極推動人行道建設，人行道長度也逐年增加，對於路面損壞而造成安全問題，建設局均定期派員巡檢修繕與優化。

對於崇德路出現路口人行道與對面型式不一狀況，建設局表示，市府辦理人行道工程，均依據相關設計規範，並配合既有道路及周邊建築物高程辦理設計。

建設局指出，經查該路口處民宅騎樓低於既有路面，為避免雨水倒灌導致積水，市府配合民宅高程採平面式人行道設計，並於路口處增加緣石區隔，同時也在緣石上劃設黃黑漆增加辨識度，避免車輛誤駛入人行道。

至於其它無排水問題處，建設局表示，則採用一般緣石型式設置，配合現場實際狀況予以調整，以符合實際需求。