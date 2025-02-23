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彰師大商圈人車爭道險象環生 實踐路欲規劃人行道
彰化市實踐路因鄰近彰化師範大學及彰化師大附工，來往行人多，商圈活絡，公所計畫向中央爭取經費優化人行道，今舉辦「彰化市彰師大商圈道路講習」，彰化市長林世賢表示，希望收集更多地方意見，讓政策完善。
實踐路上小吃店家林立，由於鄰近彰師大和彰化師大附工，路邊停車亂象叢生，行人須與汽機車爭道，險象環生，有時連要買個便都要穿梭在車陣中，相當危險。
彰化市公所擬向中央爭取經費，在實踐路規畫240公尺的人行道，今天舉辦「彰化市彰師大商圈道路講習」，廣邀在地居民、店家及學生討論，讓來往車輛通行安全、也讓消費者安心購物、店家開心作生意，營造友善購物環境。
講習會邀請講師劉冠頡講述各國作法，並分享國內相關案例，讓參與者瞭解並能想像彰師大商圈設置人行道後樣貌，並分組讓每個人都可提出自已的想法與意見，先在圖上繪製模擬，下午到現場實作模擬彩繪，畫下自已想像的道路模樣，增加對公共議題參與及認同。
有學生很認同規畫人行道，可以讓行人通行更安全，不過店家也提出未來要卸貨時車輛能臨停嗎?還有是否能開放附近公有停車場提供免費停車半小時優惠，讓開車民眾可以臨停下車消費?
彰化市長林世賢表示，提供民眾一個安全友善的環境是政府的責任，但在執行過程中，常因溝通不足致民眾誤解產生爭議，為增加與當地居民溝通，公所辦理講習及現場試繪活動，讓民眾也可參與公共政策討論，希望讓政策更加完善。
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