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台中沙鹿祖孫命喪火場 北勢愛心協會、愛飛揚義工團100人助清理家園

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中沙鹿日前民宅火警，一對祖孫命喪火， 北勢愛心協會、愛飛揚義工團志工今天協助清理家園。圖／提供
台中沙鹿日前民宅火警，一對祖孫命喪火， 北勢愛心協會、愛飛揚義工團志工今天協助清理家園。圖／提供

台中市沙鹿區農曆年前發生住宅火警，一對祖孫命喪火場，民屋至今仍滿目瘡痍，吳姓屋主一家生活陷困，台中市北勢愛心協會、愛飛揚義工團、立委蔡其昌服務處及沙鹿區鹿峰里里長白淞元得知消息後，號召近100名志工今協助屋主清理火災後的家園，盼協助吳家度過難關。

台中市北勢愛心協會理事長楊鈺翔表示，北勢愛心協會長期關懷弱勢及獨居老人，平常關懷探視及舉辦愛心捐贈年菜、中秋勸募物資、愛心義賣等活動，希望集眾人之力協助社會弱勢，把溫暖送到每一個需要的角落，也感謝長期默默支持協會的每位善心人士。

楊鈺翔說，得知沙鹿區火警遺憾事件後，許多協會成員主動詢問，大家都希望能盡己力幫忙，因此適逢今天假日，號召大家組成志工隊，一起幫助吳家清理家園、希望幫助吳家度過眼前難關、傳遞溫暖，也呼籲各界善心人士可共同參與，協助更多社會弱勢家庭。

台中沙鹿日前民宅火警，一對祖孫命喪火， 北勢愛心協會、愛飛揚義工團志工今天協助清理家園。圖／台中市北勢愛心協會提供
台中沙鹿日前民宅火警，一對祖孫命喪火， 北勢愛心協會、愛飛揚義工團志工今天協助清理家園。圖／台中市北勢愛心協會提供
台中沙鹿日前民宅火警，一對祖孫命喪火， 北勢愛心協會、愛飛揚義工團志工今天協助清理家園。圖／台中市北勢愛心協會提供
台中沙鹿日前民宅火警，一對祖孫命喪火， 北勢愛心協會、愛飛揚義工團志工今天協助清理家園。圖／台中市北勢愛心協會提供

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