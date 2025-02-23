連7年參加長老教會二二八禮拜 盧秀燕親揭2原因：沒有忘

台灣基督長老教會今在台中公園更樓前廣場舉辦「二二八追思禮拜」，市長盧秀燕連續七年出席，她說，市長任內每年必到，有兩個原因，一是台灣重要歷史事件，她一定要參加，「親自參加表示沒有忘記！」另一個原因是獨派大老蔡明憲年年親自邀請。

盧秀燕明天即將啟程赴日，今天中午趕到新竹弔唁台北市前市長柯文哲的父親柯承發；緊接著參加深綠陣營發起的紀念二二八追思禮拜，行程滿滿。

盧秀燕致詞說，她在市長任內，七年來從未中斷，每年參加思禮拜，雖然這起重要的歷史事件發生時，她還沒有出生，但有兩個原因，讓她年年出席追思會，一是台灣重要的歷史事件，一定要追思，而她親自參加，就表示「沒有忘記！」二是國防部前部長蔡明憲年年親邀，要盧秀燕一定要參加。

盧秀燕說，「我們不能忘記歷史的教訓！」提醒大家要永遠記得歷史教我們的事，追求和平並避免悲劇重演，用愛化解仇恨與撫平傷痛。她非常贊同蔡明憲的主張，台灣不要再發生二二八，祈求台灣平安、和平與發展，不分朝野共同努力。

蔡明憲是深綠獨派大老，他主持這項紀念活動也提到，面對中共威脅與統戰，台灣人民一定要有敵我意識、要有危機意識。他表示，二二八受害者家屬的事就是我們的事，長老教會連續15年在二二八前夕舉辦追思禮拜，就是這個道理。他今天樂見很多年輕人來當義工，表示延續理念。