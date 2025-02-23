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南投交通大執法…市民忘了停再開 草屯最愛違停人行道

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣針對不停讓行人相關違規展開交通大執法，全縣3天共取締624件，以人行道違停、未依號誌、標線、標線停車再開為主要違規項目。圖／警方提供
南投縣針對不停讓行人相關違規展開交通大執法，全縣3天共取締624件，以人行道違停、未依號誌、標線、標線停車再開為主要違規項目。圖／警方提供

南投縣針對不停讓行人相關違規展開交通大執法，警方統計，全縣3天取締624件，以人行道違停、未依號誌標線停車再開為大宗，前者以草屯分局123件最多，後者為南投分局93件居冠；警方表示，將持續把行人高發事故路口列重點取締。

南投縣警察局統計，今年元月至2月11日行人死亡事故為3件3人，較去年同期增加1件1人，為維護行人安全，17日（一）起全縣同步展開一連3天「行人違規與不停讓行人大執法」，除鎖定易釀交通事故路口，也加強取締行人違規。

警方近日公布執法成效，經統計，全縣3天違規取締共624件，以人行道違規（臨時）停車263件，占比逾4成最多；行經非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開238件，占比將近4成居次，均成此次交通執法中的主要違規項目。

此外，路口不停讓行人有82件、影響行人路權道路障礙17件，行人違規穿越道路也依規定取締共24件，並視各駕駛人、行人違規樣態依「道路交通管理處罰條例」處以新台幣600元至6000元不等罰鍰，同時對其進行交通安全相關宣導。

警方也指出，全縣「人行道違停」共263件，以草屯警分局取締123件最多，是當地居民被開罰的最大宗，更占全縣在該違規項目總件數快要一半；「未停車再開」238件，以南投警分局取締93件居全縣之冠，幾乎是各鄉鎮的3倍以上。

南投縣警察局交通隊表示，交通大執法是為了導正駕駛人及行人用路習慣，養成優先停讓行人與行人不違規穿越道路的安全觀念，避免危害人車通行權益，減少交通事故發生，將持續把行人高發事故路口列入重點取締，並加強相關交安宣導。

南投縣針對不停讓行人相關違規展開交通大執法，全縣3天共取締624件，以人行道違停、未依號誌、標線、標線停車再開為主要違規項目。圖／警方提供
南投縣針對不停讓行人相關違規展開交通大執法，全縣3天共取締624件，以人行道違停、未依號誌、標線、標線停車再開為主要違規項目。圖／警方提供

交通事故 南投縣 路口不停讓行人

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