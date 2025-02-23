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台中豐原「老三元」便當店重開幕 一周經營4天排隊1小時才買得到

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
豐原「老三元」便當店最近重開幕，一周經營4天，平均排一小時才買到。記者游振昇／攝影
豐原「老三元」便當店最近重開幕，一周經營4天，平均排一小時才買到。記者游振昇／攝影

台中市豐原區豐洲路與圓環北路口的「老三元」便當店曾休息2年多，最近重新開業，一周只賣4天，只賣中午，每天都大排長龍，平均要排一小時才買得到，一名婦人說，她公公從小吃這家便當店，排隊久也要買。

老三元便當店本月中旬重新開幕，許多豐原人聽到消息都趕到現場排隊買，營業時間都可看到便當店前大排長龍，隊伍排到隔壁幾家店面外，平均要排一小時才能買到。

業者說他年紀大，體力不行，2年多前休息停業，目前已訓練第3代準備接棒，「老三元」便當店賣爌肉、豬腳、滷排骨及咖哩飯，本月中旬重新開業，每周只營業周五、六、日、一，營業時間從上午10點半到下午3點，營業時間每天都有人排隊，到下午2點多仍有排隊人潮。

一名婦人說，她公公小時候就吃這家便當店，因為好吃，所以她排隊買，也有人看到大家排隊，排隊想吃看看。

豐原「老三元」便當店最近重開幕，一周經營4天，平均排一小時才買到。記者游振昇／攝影
豐原「老三元」便當店最近重開幕，一周經營4天，平均排一小時才買到。記者游振昇／攝影
豐原「老三元」便當店最近重開幕，一周經營4天，平均排一小時才能買到。記者游振昇／攝影
豐原「老三元」便當店最近重開幕，一周經營4天，平均排一小時才能買到。記者游振昇／攝影

便當 公公 豐原

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