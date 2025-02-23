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酷炫MR頭盔也用於農業了 農民戴上可學維修農機、修剪葡萄

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
台中農業改良場也將MR頭戴顯示器導入數位化教材，農民戴上MR頭戴式裝置後，可以學習農機保養、葡萄修剪技術等。記者林宛諭／攝影
台中農業改良場也將MR頭戴顯示器導入數位化教材，農民戴上MR頭戴式裝置後，可以學習農機保養、葡萄修剪技術等。記者林宛諭／攝影

農業走向科技化，台中農業改良場也將MR頭戴顯示器導入數位化教材，農民戴上MR頭戴式裝置後，就像把老師帶在身邊，可以學習農機保養、葡萄修剪技術，為農民節省不少維修成本，打造智慧學習環境，未來更可結合許多AI大數據分析，提升科技農業效能。

台中區農業改良場場長楊宏瑛表示，台中農改良開發MR頭戴顯示器，農民們只要戴上MR頭盔就可以自我學習，智慧學習軟體還有模擬考題，讓農民可以重複練習，克服了植物生長季節、環境因素隨時學習。

助理研究員嚴仕函表示，曾有農民反映，買了一台上百萬元的新農機，讓員工使用，結果員工第一天就把農機用壞，讓他得花大錢進廠維修，所以他們開發了結合MR的智慧學習中耕機保養維護，農民戴上MR 頭盔就可以學習如何操作農機和如何維修農機，因為農機的維修費也很高，如果自己學習操作，也能省下可觀維修費。

副研究員曾康綺說，混合實境MR沉浸學習教材，則是戴上MR，新手農民可以學習如何修剪葡萄，讓新手農民更好入門，而且不受場地與季節限制，隨時可學習，也可避免實務修剪錯誤產生的損失，讓新手們學會了，再實地到農田操作，降低損失。

考題 農民

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