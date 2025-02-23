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中台灣燈會今天最後一天 主燈「女媧」最後亮相
中台灣燈會今天是最後一天，元宵燈會主燈「女媧」最後亮相，魅力持續發揮，台中市政府觀光旅遊局表示，中台灣燈會在「OpView社群口碑資料庫」「全台燈會網路聲量表現」、「DailyView」「2025全台燈會人氣」等統計中雙雙高居第2名。
台中市觀旅局長陳美秀表示，今晚到台中市中央公園賞燈是最佳選擇，有全國唯一會「蛇」出來的主燈秀、超過百攤的美食與文創市集，今晚時逢「世界棒球經典賽資格賽」關鍵戰役，市府在府前廣場舉辦直播派對，邀請各地民眾把握午後時間，先到中央公園領小提燈、逛燈會市集、觀賞主燈秀及其他精彩燈區，結束後可選擇搭乘「市府線」免費接駁專車至府前廣場觀戰，一起Team Taiwan為中華隊加油！
陳美秀說明，中台灣元宵燈會以融入地方特色的9大燈區、超過130組燈組，集結最在地、最原創的IP，為讓民眾有更直觀、秒懂的賞燈指南，日前並發布「女媧與她的神隊友」系列圖鑑，歡迎大家把握展期最後一天，與他們合影留念說再見。
觀旅局表示，市府提供「市府線」、「松竹線」兩條免費接駁服務，歡迎遊客於台中捷運市政府站、松竹站(台鐵松竹火車站)搭乘接駁專車直抵會場，下車即賞燈。
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