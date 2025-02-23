南投辦228紀念音樂會 議員：記得土地傷痕而非記仇

二二八事件紀念基金會今天在南投縣竹山鎮舉辦紀念音樂會，以柔性、感動方式感謝民主前輩付出，縣議員陳玉鈴表示，記得不是記仇，而是要記得這塊土地的經過，進而好好愛惜。

二二八事件紀念基金會、二二八國家紀念館、南投縣二二八關懷協會在竹山菸草站舉辦紀念音樂會，邀桃音管弦樂團帶來「黃昏的故鄉」、「春風吻上我的臉」、「望春風」、「雨夜花」等曲目，民進黨南投縣議員陳玉鈴、民進黨立委羅美玲服務處主任陳紀衡、二二八基金會執行長藍士博、南投縣二二八關懷協會前理事長陳伯三等人出席。

陳玉鈴致詞表示，228事件是這塊土地很大傷痕，不論過多久，仍是這塊土地傷痕及歷史，記得，並不是要記仇，而是要記得這塊土地的經過，進而好好愛惜，走向民主很不簡單，是許多民主前輩犧牲生命及青春換來，透過音樂會柔性、感動方式，感謝民主前輩付出。

藍士博說，基金會陸續在南投竹山、宜蘭、彰化員林、嘉義市辦理紀念巡演活動，盼透過戲劇、音樂，甚至未來可能有布袋戲等，將台灣歷史以文化方式留在下一代心中，邀請更多人參加。

陳伯三表示，南投全縣13個鄉鎮市，當年有11個鄉鎮市發生事件，其中以竹山最慘烈，有10多人因此死亡、近60人被拘捕，因此協會在竹山辦紀念活動，過去的事情可以原諒但不能忘記，應讓下一代記得、都知道，當年民主前輩為台灣這塊土地犧牲很多。