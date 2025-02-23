灌籃高手開中市公車 原民駕駛助身障乘客獲愛心服務獎

台中市交通局近日頒發公車駕駛愛心服務獎，豐原客運吾瑪斯.南卡芙蘭開14年公車，打過籃球聯賽的選手，學生寫卡片稱讚他開車平穩，他說，在車水馬龍心態沈穩的秘訣，把喇叭聲當鳥鳴，電線桿視為山林樹木，協助身障朋友或長者像在幫原鄉鄰居。

「搭公車時，你有注意駕駛名字？」豐客司機吾瑪斯.南卡芙蘭的名字，引起乘客在網路討論，國中曾打進籃球甲組聯賽，和他喜歡的日本漫畫主角櫻木花道一樣，攻守位置都是大前鋒，奔馳球場與職場開拓人生的「籃球公車夢」。

吾瑪斯說，退伍後回南投山上種苦茶籽，也想離鄉到都市找工作，剛好他的舅公在台中開公車，他考取職業大客車駕照跟進，在豐原客運開51路公車。路線從中國醫藥大學附設醫院到大坑9號步道，路線停靠英才路近草悟道，常有觀光客詢問台中那裡好玩？他化身觀光大使行銷台中特色與人情味。

吾瑪斯表示，51路沿線有台中二中、台中女中、大坑步道等站點，通學、登山熱門路線，他把開公車當成自己的店經營，服務乘客帶動營運業績，良性循環員工受益，不少長者就醫或到登山健行，遇到他常送水果、便當，讓他備覺窩心。

公車駕駛工作重複，有人覺得單調，吾瑪斯說，從中開發樂趣不無聊，與來自四面八方乘客有緣相遇，可以變朋友，獲穩定工作、經濟、服務一舉數得。