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愛唱歌手合唱團公益音樂會到台中山城 3月1日在台中國家歌劇院

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中學生學習音樂會前台的行政迎賓工作。圖／愛唱歌手合唱團提供
台中學生學習音樂會前台的行政迎賓工作。圖／愛唱歌手合唱團提供

台中愛唱歌手合唱團前天將音樂會「搬進」東勢區東新國小，為山城孩子帶來一場特別的公益音樂會，3月1日將在台中國家歌劇院唱響「彩虹之上，上，上」。

藝術總監林慧芬表示，考量到台中山區學童到市區欣賞音樂會的交通路程不便與時間耗費，決定主動出擊，把整場音樂會帶到學校，讓孩子能享受美妙的音樂，也能親身體驗一場音樂會從驗票、開場廣播到正式演出的完整流程。

東新國中與國小的學生們期待這次演出，演出前早已排隊劃位，聆賞演出時各個仔細專注，充分享受合唱音樂的藝術洗禮，希望明年有機會到國家級音樂廳欣賞正式的演出。

愛唱歌手合唱團由來自各行各業、熱愛音樂的同好組成，每年舉辦「因愛而唱」音樂會，曾登上國家音樂廳、台中國家歌劇院，也南下高雄衛武營國家藝術文化中心演出。

公關林文凱表示，一場音樂會即使門票完售，仍無法完全支付演出成本，全靠各界與團員們的熱心捐款支持。合唱團也秉持「取之社會、回饋社會」的理念，每年將音樂會結餘捐贈給公益團體，今年愛唱歌手們將這份愛傳遞給伊甸基金會的慢飛天使，幫助發展遲緩兒童獲得更好的支持與照顧。

3月1日，愛唱歌手合唱團將在台中國家歌劇院舉辦成立11周年的年度音樂會，這場次票券已完售。今年主題為「彩虹之上，上，上」，以多元曲目展現彩虹的象徵意義，拉丁爵士彌撒「Latin Jazz Mass」的文化多樣性，及搖滾天團五月天經典歌曲「天使」傳遞無盡的愛與陪伴等內容。

愛唱歌手合唱團2025年度公演結餘，捐贈伊甸基金會的慢飛天使。圖／愛唱歌手合唱團提供
愛唱歌手合唱團2025年度公演結餘，捐贈伊甸基金會的慢飛天使。圖／愛唱歌手合唱團提供
愛唱歌手合唱團將音樂會「搬進」東勢區，東新國中小師生們專注聆聽。圖／愛唱歌手合唱團提供
愛唱歌手合唱團將音樂會「搬進」東勢區，東新國中小師生們專注聆聽。圖／愛唱歌手合唱團提供
愛唱歌手合唱團年度公演訂於3月1日在台中國家歌劇院唱響主題「彩虹之上，上，上」。圖／愛唱歌手合唱團提供
愛唱歌手合唱團年度公演訂於3月1日在台中國家歌劇院唱響主題「彩虹之上，上，上」。圖／愛唱歌手合唱團提供

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