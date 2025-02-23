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台中入榜全球50強「步行便利」城市 超越東京亞洲第四
英國「經濟學人」報導，「自然城市」期刊指出全球人口50萬以上的城市，有1萬座，台中市名列步行便利性前50強，亞洲第四名，超越日本東京，成為國際公認的行人友善城市。
建設局表示，這項研究透過大數據分析全球城市的步行環境，綜合考量道路規劃、行人安全、公共設施便利性等因素，評選出全球前50名步行便利城市。
亞洲入選城市包含京都（第28）、台北（第35）、加德滿都（第45）、台中（第49）及東京（第50）。
中市府建設局表示，這項研究指出，台中市的人行道適宜性達到83%，創下新高，顯示市府在提升步行環境方面的努力有成效。
建設局長陳大田表示，台中長期推動人行友善政策，從全球上萬座城市中脫穎而出，成為亞洲第四名，顯示台中市的努力已獲得國際肯定，尤其步行環境評比上勝過日本東京，東京向來被認為是步行友善的標竿城市，成績值得市民驕傲。
陳大田強調，未來市府持續深化人本交通政策，推動行人專用號誌、改善路口安全設計、提升無障礙步行空間，確保每位市民都能享有更安全、便捷的步行環境。
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