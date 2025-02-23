中橫便道邊坡起火 谷關工務段：未影響道路
中橫便道18.9K處邊坡昨天起火，公路局谷關工務段今天表示，是因電纜掉落漏電導致邊坡雜草起火，火勢已撲滅，對於道路並無影響。
公路局中區養護工程分局谷關工務段說明，昨天傍晚5時中橫便道18.9K處邊坡起火，現場有台電電塔施工包商在場，稱落石打中電纜導致。
便道保全隨即通報相關單位，包括谷關消防分隊、谷關派出所、台電梨山服務所等。消防分隊於昨晚6時30分撲滅邊坡火勢，台電梨山服務所隨後在6時50分斷電完成初步搶修。
谷關工務段表示，整個電纜掉落漏電導致邊坡雜草起火事件，對於道路並無影響，只有昨天下午4時30分前往梨山班次，因要避開救災在青山會車點停等，直到昨晚7時25分才離開便道。
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